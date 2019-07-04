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Özel öğrenciler piknikte buluştu

21 dakika önce

Sivas'ta Destek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler geleneksel hale getirilen piknik organizasyonunda bir araya geldi.

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Sivas'ta Destek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler geleneksel hale getirilen piknik organizasyonunda bir araya geldi.

Paşabahçe mesire alanında gerçekleştirilen pikniğe yaklaşık 300 kişi katıldı. Kimileri müzikler eşliğinde eğlenirken, kimileri ise çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

Düzenlenen piknik organizasyonunda konuşan destek özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi sorumlu müdürü Murat Polat, "Velilerimiz ve öğrencilerimize yönelik müzikli eğlenceli bir organizasyon düzenledik. Onların yükünün ağır ve sınavlarının büyük olduğunu düşünüyorum. Bir nebze de olsa onların yüzünü güldürebiliyorsak, eğlendirebiliyorsak, onlar gibi düşünebiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. Bizlerde kendilerimizi onların yerine koyuyoruz. Eğitimlerine özel destek ve itina gösteriyoruz. Eğitimlerinde kat edebildiğimiz en ufak yol, bizleri daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. Şuan 300'eyakın katılım var. Daha fazlasını da bekliyoruz inşallah. Bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz. Sadece piknikle kalmayacağız, farklı organizasyonlarımız da olacak inşallah. Onların da altyapısını oluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:42 Kaynak: İHA
Paşabahçe, Sivas, Güncel
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