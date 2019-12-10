Köyceğiz'de yürütülen "Gelin Tanış Olalım" projesi ikinci okul ziyaretini gerçekleştirdi.



Köyceğiz Ortaokulu/İlkokulu'nda özel eğitim gören 15 öğrenci "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettiler.



Yüksekkum Mesleki ve Teknik Lisesi'ne müdür ve öğretmenleriyle birlikte gelen Köyceğiz Ortaokulu/İlkokulu'nun özel eğitim sınıfı öğrencileri, kendileri için güzel bir etkinlik günü planlayan Yüksekkum Mesleki ve Teknik Lisesi idaresi, öğretmenleri ve öğrencileriyle hayatlarında yer edinecek eğlenceli, aynı zamanda eğitici bir gün geçirdiler.



Burada, kendileri için özenle hazırlanmış ve Servis Hizmetleri Bölümü öğrencileri tarafından servis edilen kahvaltı ikramından sonra Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri ile mutfakta kek, börek, kurabiye, pasta ve patlamış mısır yapma deneyimi yaşadılar. Eğlence Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin özel misafirleri için hazırladığı skeç, yarışma ve dans gösterileri ile mutlulukları kat kat arttı. Özel misafirler için öğle yemeği ve kendi emekleri ile hazırladıkları yiyecekleri yedikten sonra güzel hatıralarla ayrıldılar. Özel öğrenciler turizm ve otelcilik alanı hakkında bilgi sahibi oldu.



Köyceğiz Ortaokulu/İlkokulu Müdürü Ümit Örün yaptığı açıklamada, projeyle özel gereksinimli öğrencilerin toplumsal kabulünün sağlanması için bu tür etkinliklerin sayısının artması gerektiğini, özel öğrencileri hayata katacak projelere önem verdiklerini bildirdi. Örün, bu kaynaştırmayla misafir olunan lise seviyesindeki öğrencilerin özel gereksinimli öğrencileri sahiplenmesini, kendisinden farklı özelliklere sahip bireylerin olduğunu görmeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.



Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Eren, okullarında keyifli bir gün geçiren özel öğrencilerin gözlerindeki mutluluğu görmenin kendilerini sevindirdiğini, planlı bir şekilde ileride yapılacak bu tür etkinliklerde yer almak istediklerini, toplum olarak yapılması gerekene bu proje ile bir adım attıklarını belirterek proje içinde yer almaktan dolayı okul olarak mutlu olduklarını belirtti. - MUĞLA