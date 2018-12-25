Özel Öğrenciler Tuvalleri Renklendirdi

Tokat'ta özel öğrenciler tuvalleri akrilik boya çalışmasıyla renklendirirken yaşadıkları sevinç yüzlerine yansıdı.

Tokat'ta özel öğrenciler tuvalleri akrilik boya çalışmasıyla renklendirirken yaşadıkları sevinç yüzlerine yansıdı.



Tokat Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezinde farkındalık adında özel öğrenciler ile birlikte etkinlik düzenledi. Tokat Belediyesi Gençlik Merkezi Resim Kulübü faaliyeti kapsamında, resim kursiyerleri ve eğitmen İpek Sezgin tarafından öğrencilerle resim çalışması yapıldı. Etkinlikte tuval üzerine akrilik boya çalışması yapan gençler eğlenceli vakit geçirdi.



Projeye desteklerinden dolayı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na teşekkür eden öğrencilerin etkinlikten duydukları memnuniyet yüzlerine yansıdı. - TOKAT

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