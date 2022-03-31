"Özel öğrenciler" yaptıkları oklarla atış talimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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"Özel öğrenciler" yaptıkları oklarla atış talimi gerçekleştirdi

31.03.2022 13:40
"Özel öğrenciler" yaptıkları oklarla atış talimi gerçekleştirdi

Bayburt'ta engelli öğrenciler, ziyaret ettikleri meslek lisesinin okçuluk atölyesinde geleneksel ok imal edip atış talimi yaptı.

Bayburt'ta engelli öğrenciler, ziyaret ettikleri meslek lisesinin okçuluk atölyesinde geleneksel ok imal edip atış talimi yaptı.

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu bünyesindeki öğrenciler, Sosyal Faaliyet Kulübünün okul dışı etkinlikleri kapsamında öğretmenleriyle Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesindeki Bamsı Beyrek Okçuluk Atölyesini ziyaret etti.

Burada meslek liselilerin eşliğinde geleneksel ok imal eden "özel öğrenciler", daha sonra bu oklarla atış talimi gerçekleştirdi.

Özel eğitim öğretmeni Evrim Kipel, AA muhabirine, okul bünyesindeki çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettiklerini belirten Kipel, "Çocuklara öğrettiğimiz günlük yaşam becerileri, el becerileri, sosyal becerilerin sadece okulda yeterli olmayacağı, dış alanlarda da geliştirilmesi gerektiği bilinciyle bugün burada biraz motor, biraz sosyal becerilerini geliştirecek etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Arif Köprücü de kendi oklarını imal edip talim yapan öğrencilerin doyasıya eğlendiğini ifade ederek, atölyenin kapısının özel öğrenciler için her zaman açık olduğunu kaydetti.

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Engelli, Okçuluk, Bayburt, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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