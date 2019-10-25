Son Dakika Haberleri: Özel öğrenciler, zeytin ve zeytinyağı müzesini gezdi
Son Dakika Güncel Özel öğrenciler, zeytin ve zeytinyağı müzesini gezdi

Özel öğrenciler, zeytin ve zeytinyağı müzesini gezdi

46 dakika önce

Nazilli Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencileri, Kuşadası ilçesindeki Şifahane ve Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesini gezdi.

Nazilli Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencileri, Kuşadası ilçesindeki Şifahane ve Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesini gezdi.

Nazilli Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören 25 öğrenci, 3 veli ve 13 öğretmen, neyzen Kerem Tufan'ın davetlisi olarak Şifahane ve Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi'ne gitti.

Müzeyi gezen ziyaretçiler burada keyifli saatler yaşadı. Ziyaretin ardından öğrenciler, deniz kenarında vakit geçirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Tufan, öğrencilere önem ve değer verdiklerini, onların dünyasına el uzatmak için bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Özel öğrenciler, zeytin ve zeytinyağı müzesini gezdi

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:15 Kaynak: AA
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