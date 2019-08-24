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Özel öğrencilerden barınak ziyareti

31 dakika önce

Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Geçici Hayvan Barınağını, Yozgat'ta özel eğitim veren bir rehabilitasyon merkezi öğrencileri ziyaret etti.

Özel öğrencilerden barınak ziyareti, System.String[]

Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Geçici Hayvan Barınağını, Yozgat'ta özel eğitim veren bir rehabilitasyon merkezi öğrencileri ziyaret etti.


Yozgat Belediyesi'ne ait araçlarla aileleriyle hayvan barınağına giden özel öğrenciler, barınaklarda bulunan hayvanları sevme imkanı buldu. Mutlulukları gözlerinden okunan özel öğrenciler anlamlı bir gün geçirdiler. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kerem Alkan da yaptığı açıklamada organizasyon için Yozgat Belediyesine teşekkür etti. Alkan, "Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak için Yozgat Belediyesinin desteğiyle böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Çocuklarımız burada çok mutlu oldular. Hayvanları sevip onları beslediler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:53 Kaynak: İHA
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