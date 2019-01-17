Son Dakika Haberleri: Özel Öğrencilerden Başkan Gül'e Ziyaret

Özel Öğrencilerden Başkan Gül'e Ziyaret

1 saat önce

Gazipaşa Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, Okul Müdürü Yaşar Kabakcı, Özel Eğitim Sınıf Öğretmenleri Ayşenur Maral Yıldız ve Salih Demirci ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Gül'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Özel Öğrencilerden Başkan Gül'e Ziyaret, System.String[]
Gazipaşa Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, Okul Müdürü Yaşar Kabakcı, Özel Eğitim Sınıf Öğretmenleri Ayşenur Maral Yıldız ve Salih Demirci ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Gül'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çorum Belediyesi'nin "Benim Rengimi Fark Et " projesine verdiği destek için öğrencilerin bizzat Belediye Başkanı Zeki Gül'e teşekkür etmek istediğini ifade eden Okul Müdürü Yaşar Kabakcı, "Çorum Belediyesi eğitimi her alanda destekliyor ama özel eğitim alanında bizi hiçbir zaman desteksiz bırakmadı. Bütün öğrenciler ve veliler adına Belediye Başkanımız Zeki Gül'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin kendileri için özel bir öneme sahip olduklarının altını çizen Belediye Başkanı Zeki Gül'de, "Eğitimin her aşamasında destek vermeye devam edeceklerini belirterek ziyaretleri için öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Okul Müdürü Yaşar Kabakcı, öğrencilerin kendi yaptıkları bir tabloyu Başkan Gül'e hediye etti. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Yaşar, Okul Müdürü, Zeki Gül, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ispartalı Öğretmen, Öğrencilerine Rap Müzik ve Düzenlediği Turnuvalarla İngilizce Öğretiyor Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı

MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:50:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Öğrencilerden Başkan Gül'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]