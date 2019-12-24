Özel öğrencilerden farkındalık oluşturan gösteri - Son Dakika
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Özel öğrencilerden farkındalık oluşturan gösteri

6 saat önce

Samsun'da özel öğrenciler yararına düzenlenen konserde öğrencilerin gösterisi büyük beğeni kazandı.

Özel öğrencilerden farkındalık oluşturan gösteri, System.String[]

Samsun'da özel öğrenciler yararına düzenlenen konserde öğrencilerin gösterisi büyük beğeni kazandı.


Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu tarafından Samsun Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe yararına konser düzenlendi. Konserde özel öğrencilerin yaptığı gösteri izleyenlerin beğenisini kazandı.


Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Atatürk Kültür Merkezinde DSİ personeli ve yakınlarından oluşan topluluğun yaptığı 40. Seri Konser ilgiyle karşılandı. Daha önce de dernek ve sivil toplum kuruluşları yararına etkinlikler yapan Türk Müziği Topluluğu bu kez özel öğrenciler yararına toplandı. Etkinlik ilk olarak Samsun Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencilerinde oluşan ritim grubunun gösterisi ile başladı. Ardından okulun halk oyunları ekibinde yer alan çocuklar gösterilerini yaptı. Özel öğrenciler yaptıkları gösteri ile engellerin yalnızca zihinlerde olduğunu eğitim, sevgi ve sabır ile yapılamayacak bir şey olamadığını izleyenlere gösterdi. Yaptıkları gösteri takdir topladı. Sonrasında sahneye çıkan Samsun Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu birçok parça seslendirdi. Müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.


Koro şefi Hatice Sevtap Bayraktar, "2002 yılında DSİ Türk Müziği Topluluğu adında bir koro kurduk. Koronun o günden beri şefliğini yapmaktayım. Bu akşamki konserimiz Samsun Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe için yapılacak. Bu konserleri severek isteyerek gönüllü olarak yapıyoruz. Birazcıkta olsun herkese dokunarak mutlu etmiş oluyoruz. Koromuzun amacı sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olabilmek. Müzik sevenleri bir araya getirebilmek. Koromuz 35 veya 30 kişi olabiliyor. Çoğunluğu DSİ personeli ve yakınlarından oluşuyor. Ancak aramızda farklı meslek gruplarından arkadaşlarımız da var" dedi.


Samsun Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürü Ayhan Taşkın, "Öğrencilerimizle bir takım çalışmalar yapmak zor, zaman alıyor ancak onların yeteneklerini ortaya çıkarıp bu tür çalışmalar yapmalarına yardımcı oluyoruz. Yeter ki biz onlara inanalım güvenelim. Bugünkü konserde hem öğrencilerimize katkı vermek aynı zamanda öğrencilerimizin farkındalık oluşturması adına düzenlendi. Etkinlikte ritim grubundaki öğrencilerimiz çalışmalarını yaptı ardından halk oyunları ekibindeki öğrencilerimiz gösterilerini yaptı. Gösteri yapan öğrencilerimizde de gördüğünüz gibi onlar her şeyi yapabileceklerini gösterdiler" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Devlet Su İşleri, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
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