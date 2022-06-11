"Özel" öğrencilerden JAKEM'e ziyaret - Son Dakika
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"Özel" öğrencilerden JAKEM'e ziyaret

11.06.2022 12:48
"Özel" öğrencilerden JAKEM'e ziyaret

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki öğrenciler, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'ni (JAKEM) gezdi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki öğrenciler, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'ni (JAKEM) gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak Nevşehir'de faaliyet gösteren JAKEM, kapılarını özel öğrencilere açtı.

Emniyet ve asayiş hizmetlerine katkı sağlaması amacıyla özel eğitimli köpekler ile özellikle turizm bölgelerinde suç ve suçlularla mücadelede motorlu taşıtların kullanılmadığı alanlarda görev yapan atlı jandarma timlerinin yetiştirildiği JAKEM'i ziyaret eden öğrenciler, faaliyet alanlarını gezdi.

Burada özel eğitimli köpeklerin bomba arama, itaat, yanıcı madde bulma, engel parkurundan geçiş gibi çeşitli gösterilerini izleyen öğrenciler, gösterinin ardından köpeklerle ilgilendi.

Öğrenciler, daha sonra JAKEM'de eğitilen atlara bindirildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Nevşehir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Özel' öğrencilerden JAKEM'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Özel" öğrencilerden JAKEM'e ziyaret - Son Dakika
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