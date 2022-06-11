Emniyet ve asayiş hizmetlerine katkı sağlaması amacıyla özel eğitimli köpekler ile özellikle turizm bölgelerinde suç ve suçlularla mücadelede motorlu taşıtların kullanılmadığı alanlarda görev yapan atlı jandarma timlerinin yetiştirildiği JAKEM'i ziyaret eden öğrenciler, faaliyet alanlarını gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak Nevşehir'de faaliyet gösteren JAKEM, kapılarını özel öğrencilere açtı.

Kaynak: AA

Jandarma, Nevşehir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Özel' öğrencilerden JAKEM'e ziyaret - Son Dakika

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