Son Dakika Haberleri: Özel Öğrencilerden Kavaklı Anadolu Lisesine Ziyaret

Özel Öğrencilerden Kavaklı Anadolu Lisesine Ziyaret

1 saat önce

Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Otizm Faftası etkinlikleri çerçevesinde Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, Özel Kavaklı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Özel Öğrencilerden Kavaklı Anadolu Lisesine Ziyaret, System.String[]
Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Otizm Faftası etkinlikleri çerçevesinde Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, Özel Kavaklı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

2 Nisan Dünya Otizm Günü ve Otizm Haftası'nda otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile Özel Kavaklı Anadolu Lisesi öğrencileri birlikte şarkı söyleyip, resim yaptılar. Daha sonra birlikte oyun oynayan öğrenciler sosyalleştiler. Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ergin Bilgin ve Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çokay'ın katılımlarıyla etkinlik gerçekleştirildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:12 Kaynak: İHA
Efeler, Kavaklı, Güncel
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