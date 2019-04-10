Özel Öğrencilerden Kavaklı Anadolu Lisesine Ziyaret
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Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Otizm Faftası etkinlikleri çerçevesinde Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, Özel Kavaklı Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:12 Kaynak: İHA
Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Otizm Faftası etkinlikleri çerçevesinde Efeler
Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, Özel Kavaklı
Anadolu Lisesini ziyaret etti.
2 Nisan Dünya Otizm Günü ve Otizm Haftası'nda otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile Özel Kavaklı Anadolu Lisesi öğrencileri birlikte şarkı söyleyip, resim yaptılar. Daha sonra birlikte oyun oynayan öğrenciler sosyalleştiler. Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ergin Bilgin ve Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çokay'ın katılımlarıyla etkinlik gerçekleştirildi. - AYDIN
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