Üye Girişi
ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN TÜBİTAK BİLİM FUARI - Son Dakika

ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN TÜBİTAK BİLİM FUARI

03.11.2021 14:20

Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler, TÜBİTAK 4006 bilim fuarı düzenledi.

Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler, TÜBİTAK 4006 bilim fuarı düzenledi. 8 projenin yer aldığı fuarda özel öğrenciler üretip geliştirdikleri projeleri sergiledi.

Muratpaşa ilçesinde yer alan Ramazan- Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda 4006 TÜBİTAK bilim fuarı düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen fuara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kala, Muratpaşa ilçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, Muratpaşa ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Işık, Ramazan- Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okul Müdürü İlhan Gemalmaz, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ile AFAD yetkilileri, özel öğrenciler ve ilçede bulunan birçok okuldan öğrenci katıldı.

Fuarda 'Kültürel mirasımız ayrandan yeni lezzetler yapmayı öğreniyorum', 'Sağlıklı gıdaların araştırılması', 'Depremde güvendeyim', 'Uzayda ben de varım', 'Benim seram benim ürünlerim', 'Geçmişten günümüze bilim insanlarımız', 'İşaret dili öğrenerek çevremle bütünleşiyorum' ve 'Linol baskı ile geleneksel Türk motifleri' projeleri yer aldı. Proje yürütücüsü Cem Akyol, danışman öğretmenler Ayşe Erdoğan Akdoğan, Birsen Ezgi Demir, Nuri Şanlı ve Savaş Dadik projelerde otizmli ve zihinsel gelişim geriliği olan bireylerin de bilimsel alanda küçükte olsa çabalarının olduğunu topluma gösterip farkındalık yaratılma amaç edindiklerini aktardı.

ÖZEL ÖĞRENCİLER PROJELERİNİ SERGİLEDİ

Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubelerinden sorumlu Yavuz Kala, Ramazan- Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda orta ağır otizmli öğrencilerin eğitim gördüğünü anlattı. TÜBİTAK 4006 projeler geliştirilip hem velilere hem de öğrencilere duyurduklarını aktaran Kala, 'Yapılan çalışmaları yerinde değerlendirmek ve görmek için bilim fuarına geldik. Okulun arka tarafında bir sera var. O serada çocuklarımızın yetiştirdiği ürünler sergileniyor. Çocuklarımızın TÜBİTAK ile işbirliği halinde yapmış olduğu bir takım projeler var. eTwinning projeleri var. Bu projeler sergileniyor. Öğrencilerimiz bugün böyle bir değişikliğin farkına vardılar. Güzel bir sevinç yaşıyorlar. Bizlerde okulumuzun yaptığı projeleri destekliyoruz" dedi.

Projeleri gezen çocuklar program sonunda çeşitli palyaço gösterileriyle keyifli dakikalar geçirdi.

ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN TÜBİTAK BİLİM FUARI
ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN TÜBİTAK BİLİM FUARI
ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN TÜBİTAK BİLİM FUARI
ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN TÜBİTAK BİLİM FUARI

milli eğitim bakanlığı, Muratpaşa, Savaş, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN TÜBİTAK BİLİM FUARI - Son Dakika


Son Dakika

Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde 15:21 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım 15:07 Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım
Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı 14:32 Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 14:23 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı 14:20 Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı
Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın 13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın Japonya spikerin zor anları 12:46 Japonya spikerin zor anları

Son Dakika Haberleri
15:22 Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor
15:20 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı
15:06 Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım
14:55 Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı
14:55 Bilim Kurulu toplantısında BioNTech aşısının 3. dozu için karar günü
14:43 İstanbul Emniyeti Çiftlik Bank sanığının Fenerbahçe formalı görüntüleri için özür diledi
14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir
14:32 Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı
14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı
Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor         
15:23
İrem Derici kendisine İrem Derici kendisine "Çirkin" diyen erkek takipçisine küfretti         
15:19
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" sözlerine Özgür Özel'den tepki: Anketi kendisinden başka gören yok         
15:12
HDP'den HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir         
14:41
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor         
13:41
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde siyanür şüphesi! Daha önce de intihara kalkışmış TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde siyanür şüphesi! Daha önce de intihara kalkışmış         
13:00
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi         
12:28
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 15:32:38. #1.13#
SON DAKİKA: ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN TÜBİTAK BİLİM FUARI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement