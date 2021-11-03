ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN TÜBİTAK BİLİM FUARI - Son Dakika

Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler, TÜBİTAK 4006 bilim fuarı düzenledi. 8 projenin yer aldığı fuarda özel öğrenciler üretip geliştirdikleri projeleri sergiledi.

Muratpaşa ilçesinde yer alan Ramazan- Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda 4006 TÜBİTAK bilim fuarı düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen fuara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kala, Muratpaşa ilçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, Muratpaşa ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Işık, Ramazan- Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okul Müdürü İlhan Gemalmaz, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ile AFAD yetkilileri, özel öğrenciler ve ilçede bulunan birçok okuldan öğrenci katıldı.

Fuarda 'Kültürel mirasımız ayrandan yeni lezzetler yapmayı öğreniyorum', 'Sağlıklı gıdaların araştırılması', 'Depremde güvendeyim', 'Uzayda ben de varım', 'Benim seram benim ürünlerim', 'Geçmişten günümüze bilim insanlarımız', 'İşaret dili öğrenerek çevremle bütünleşiyorum' ve 'Linol baskı ile geleneksel Türk motifleri' projeleri yer aldı. Proje yürütücüsü Cem Akyol, danışman öğretmenler Ayşe Erdoğan Akdoğan, Birsen Ezgi Demir, Nuri Şanlı ve Savaş Dadik projelerde otizmli ve zihinsel gelişim geriliği olan bireylerin de bilimsel alanda küçükte olsa çabalarının olduğunu topluma gösterip farkındalık yaratılma amaç edindiklerini aktardı.

ÖZEL ÖĞRENCİLER PROJELERİNİ SERGİLEDİ

Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubelerinden sorumlu Yavuz Kala, Ramazan- Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda orta ağır otizmli öğrencilerin eğitim gördüğünü anlattı. TÜBİTAK 4006 projeler geliştirilip hem velilere hem de öğrencilere duyurduklarını aktaran Kala, 'Yapılan çalışmaları yerinde değerlendirmek ve görmek için bilim fuarına geldik. Okulun arka tarafında bir sera var. O serada çocuklarımızın yetiştirdiği ürünler sergileniyor. Çocuklarımızın TÜBİTAK ile işbirliği halinde yapmış olduğu bir takım projeler var. eTwinning projeleri var. Bu projeler sergileniyor. Öğrencilerimiz bugün böyle bir değişikliğin farkına vardılar. Güzel bir sevinç yaşıyorlar. Bizlerde okulumuzun yaptığı projeleri destekliyoruz" dedi.

Projeleri gezen çocuklar program sonunda çeşitli palyaço gösterileriyle keyifli dakikalar geçirdi.