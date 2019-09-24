Son Dakika Haberleri: Özel öğrencilerden Vali Gürel'e ziyaret
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Özel öğrencilerden Vali Gürel'e ziyaret

1 saat önce

Milas Mehmet Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri daha önce Milas'ta kaymakamlık yapan Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Özel öğrencilerden Vali Gürel'e ziyaret, System.String[]

Milas Mehmet Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri daha önce Milas'ta kaymakamlık yapan Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı projesi kapsamında Karabük'e gelerek kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler, daha sonra Vali Gürel'i ziyaret etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Gürel, döndüklerinde ailelerine selamlarını iletmelerini istedi. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Gürel, ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karabük, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:25 Kaynak: AA
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