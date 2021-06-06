Özel Öğrencilere Çevre Gününe Özel Etkinlik - Son Dakika

Dünya Çevre Günü, 1972 yılından itibaren 5 Haziran gününde kutlanıyor. Daha sağlıklı ve temiz bir çevrenin vurgulandığı bugünde, tabiatın tahrip edilmeden insanlar ile uyum içerisinde yaşayabilmesi gerekiyor. 5 Haziran Dünya Çevre Koruma Günü münasebetiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlendi.

BİLGİLENDİRME SUNUMU

Dünya Çevre Günü'nde, çocukları ve gençleri bilinçlendirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki, 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilerle bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi, geri dönüşüm ve çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

CEMİL MERİÇ ÖĞRENCİLERİ, TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU

Sıfır Atık Şube Müdürlüğü uzman personelleri tarafından verilen eğitimden sonra eğlenerek öğrenme yaklaşımı doğrultusunda daha yeşil bir dünya için öğrenciler, tohum ve toprak konusunda bilgilendirilip, birlikte tohum ekim etkinliği yapıldı. Bu etkinlikle çocuklar hem deneyerek öğrenirken daha çok zevk aldılar hem de daha kalıcı bir öğrenim gerçekleştirdiler.

MİNİK ÖĞRENCİLERE, ATIK SÜRECİ ANLATILDI

Etkinlikler kapsamında yine uzman personel tarafından gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Derince Utku Anaokulu öğrencilerine atık oluşumunun önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması dair sunum gerçekleştirildi. Sunum sonrasında öğrencilere bez sırt çanta içerisinde boyama kitabı ve boya kalemleri hediye edildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Şube Müdürlüğü tarafından daha önce dağıtılan "Atık Ayrıştırma Setleri" ile öğrencilere birebir kaynakta ayırmaya yönelik interaktif eğitimler verildi.