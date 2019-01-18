Son Dakika Haberleri: Özel Öğrencilere Çevreye Duyarlı Karne

Özel Öğrencilere Çevreye Duyarlı Karne

20 dakika önce

Özel öğrencilere çevreye duyarlı karne Özel öğrenciler "Sıfır Atık Projesi" kapsamında doğaya karışan karnelerini, çiçek ve çam tohumlarını aldı.

Özel öğrencilere çevreye duyarlı karne
Özel öğrenciler "Sıfır Atık Projesi" kapsamında doğaya karışan karnelerini, çiçek ve çam tohumlarını aldı.

İZMİR - İzmir'de 850 bin öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. İzmir Karabağlar Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinin özel öğrencileri ise, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin elinden Sıfır Atık Projesi kapsamında doğaya karışan karnelerini çiçek ve çam tohumlarını aldı.
850 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığı İzmir'de, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi İzmir Karabağlar Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezindeki karne törenine katıldı. Öğrenciler, Sıfır Atık Projesi kapsamında doğaya karışan karneleriyle çam ve çiçek tohumlarını Yahşi'nin elinden alarak büyük sevinç yaşadı.
Karne törenine konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Özel eğitim okulumuzda öğrencilerimize karnelerini takdim ediyoruz. Bu okulumuzda 210 öğrencimiz var ve yüzde 100 doğaya karışan, Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlediğimiz karnelerini aldılar. Karneleri çiçek tohumu ve çam fidanı ile birlikte verdik. Hem öğrencilerimizin başarılarını kutluyoruz hem de çevreye duyarlılıkla alakalı bilinç aşılamaya gayret ediyoruz. 850 bin öğrencimize güzel bir tatil diliyorum" dedi. Yahşi daha sonra okulda bulunan uygulama atölyesini ziyaret etti. Ev şeklinde düzenlenen atölyede özel öğrenciler, kişisel becerilerini güçlendiren ev işlerini öğreniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:20 Kaynak: İHA

Karabağlar, Ömer Yahşi, İzmir, Eğitim
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