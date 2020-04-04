Özel öğrencilere evlerinde eğitim veriliyor - Son Dakika

Tokat'ta özel öğrenciler evlerinde eğitim alıyor.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam edemeyen özel gereksinimli bireyler, çalışmalarına öğretmen ve fizyoterapistlerinin yönlendirmesiyle evlerinde aileleriyle birlikte devam ediyor.

Özel eğitim kurumu sahibi Suna Arslan Köten, yaptığı açıklamada, ailelerin desteğiyle çocukların eğitimlerini evden sürdürdüklerini söyledi.

Kurumlarında 300 çocuğa eğitim verdiklerini anlatan Köten, "15 öğretmen 5 fizyoterapist psikolog kurumda nasıl herkes kendi öğrencisini alıyorsa her öğretmen kendi velisiyle diyaloğa geçiyor WhatsApp üzerinden. Aileye görüntülü yönlendirmeler yapıyor. Aile ona göre belirlenen saatte çalışıyor. Bunun yanında psikolog desteği de alıyorlar, öğretmen ve fizyoterapistlerin hazırladıkları ev eğitim programlarıyla." dedi.