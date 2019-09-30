Özel öğrencilere motosikletlerle tur attırdılar

Kütahya'da, motosiklet grupları tarafından organize edilen etkinlikte otizmli ve down sendromlu özel öğrenciler, motor tutkunları ile tur attı.

Kütahya Riders 43 ve Kütahya Motosiklet Kulüplerinin üyeleri, Kent Ormanı Mesire Alanı'nda otizmli, down sendromlu ve diğer öğrenci grupları ile bir araya geldi.

Kask ve kemer takılan çocuklar, motosiklet sürücüsü büyükleriyle motosiklete binmenin keyfini yaşadı.

Kütahya Riders 43 Motosiklet Kulübü Başkanı Yasin Ergül, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosiklet kulüpleri olarak sosyal sorumluluk projelerinden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özel öğrencilere yönelik etkinlik yaparak onları mutlu etmek istediklerini dile getiren Ergül, "Amacımız hem onların bu heyecanı yaşamalarını sağlamak hem de toplumumuzda motosikletliler için oluşan ön yargıyı kırmak istedik. Engelleri kardeşlerimizin mutluluklarını gördükçe bu amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz." dedi.

Kütahya Otizm Derneği Başkanı Ali İhsan Yıldırım ve çocukların ailelerinin de katıldığı etkinlik, motosikletle yavaş gitme gösterisi, öğrenciler arasında halat çekme yarışması, özel öğrencilerle yapılan boyama, kil çamuru şekillendirmesi, ikramlar ve oyuncak dağıtımı ile sona erdi.