- Özel öğrencilere özel spor

Amerika'dan Bayraklı'ya geldi, özel öğrencilerle çalışmaya başladı

İZMİR - İzmir'de Bayraklı Belediyesi tarafından özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylere yönelik başlatılan spor programından 53 özel öğrenci faydalanıyor. Amerika'da yaygın olan branşları Türkiye'de de uygulayan spor eğitmeni Rojda Emre, "Amerika'da özel bir öğrenciye öğretmenlik yapıyordum. Hatta bu yüzden özel ödül de aldım. Döndüğüm zaman özellikle özel gereksinimli kişilerle çalışmak istedim. Çünkü bu ayrı bir mutluluk. Onlarla çalışırken kalbiniz ayrı atıyor, beynininiz ayrı çalışıyor" dedi.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylere yönelik düzenlenen spor programı, 2020 yılının eylül ayında başladı. 18 özel bireyle başlayan program, kısa sürede 53 öğrenciye ulaştı. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu Rojda Emre ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi mezunu Ebru Peker tarafından verilen dersler sayesinde fiziksel ve ruhsal olarak kazanç sağlayan özel öğrenciler; corn hole, power pilates, voleybol, basketbol ve atletizm alanlarında spor yapıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra Amerika'da yükseköğrenim gören ve 14 yılın ardından ülkesine geri dönen Rojda Emre, Amerika'da bir öğrenciye sörf öğrettikten sonra başarısından dolayı ülkede ödül aldığını ve Türkiye'ye döndükten sonra özellikle özel gereksinimli öğrencilerle spor yapmak istediğini söyledi. Emre, Amerika'da çok sık yapılan bir spor olan corn hole sporu sayesinde özel öğrencilerde büyük değişim yaşandığına dikkat çekti.

Hedef Amerika maçları

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu Rojda Emre, "Ücretsiz olan bu kurslarımızda ilk hedefimiz, öğrencilerimizin stresten uzaklaşması ve spor yapmasıydı. Stresten uzaklaşırken, kas ve kas gruplarını geliştirmelerine yardımcı olmak temel amacımız. Ben, Ege Üniversitesi'nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Amerika'ya yükseköğrenim için gittim. Pandemi de başlayınca 14 yılın ardından ülkeme döndüm. Çok da güzel oldu. 53 öğrencimle her gün spor yapıyoruz. Burada, Amerika'da yaptığım sporlardan olan corn hole sporunu uyguluyorum. Bu spor Türkiye'de yapılan bir spor değil. Eğer nasip olursa öğrencilerimizi Amerika'daki maçlara götürmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Onların bana gülümsemesi çok güzel"

Hedefe yönelik sporların, stresin azalmasını sağladığını kaydeden Emre, "Bu tür sporları yapanlar sadece hedefe odaklanıyor. Atış yaparken teknikteki adımlamalar, kol uzatmaları kondisyon gerektirdiği için onları fiziken de güçlendiriyor. Öğrencilerimiz ilk geldiğinde çok çekingendi, atış yapamıyorlardı. Şimdi kendilerine daha çok güveniyorlar ve daha başarılılar. Öğrencilerimi çok seviyorum. Amerika'da da özel bir öğrenciye sörf öğretmenliği yapıyordum. Hatta bu yüzden özel ödül de aldım. O öğrenciye sörf öğretmem beni çok onurlandırdı. Döndüğüm zaman özellikle özel gereksinimli kişilerle çalışmak istedim. Çünkü bu ayrı bir mutluluk. Onlarla çalışırken kalbiniz ayrı atıyor, beynininiz ayrı çalışıyor. Akşam başımı yastığa koyduğumda mutlu uyuyorum. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok gibi hissediyorum. Onların bana gülümsemesi çok güzel" diye konuştu.

Kıvrak: "Spor günlerini iple çekiyorum"

Özel öğrencilerden 27 yaşındaki Emine Kıvrak, "Burada spor yapıyoruz. Çok eğleniyoruz, çok şey öğreniyoruz. Yeni arkadaşlar edindik. Önceleri acemilik vardı ama şimdi arkadaşlarıma ve öğretmenlerime alıştım. Bu spor benim için çok şey ifade ediyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Motive oluyorum. Spor günlerini iple çekiyorum. Hatta ilk gün heyecandan uyuyamamıştım" ifadelerini kullandı.

Bozdemir: "Ailelere tavsiye ederim"

24 yaşındaki özel öğrenci Berkan Bozdemir'in babası Mustafa Bozdemir ise şunları söyledi:

"Berkan spora başlayalı 1 ay oldu. Gayet güzel gidiyor. Kendisi de memnun, biz de memnunuz. Kendini geliştirdi, arkadaşlar edindi. Eskisinden daha hareketli bir insan oldu. Spora devam etmesini istiyorum. Çocuklar evde akşama kadar bilgisayar başında vakit geçireceklerine gelip burada spor yapabilirler. Bütün ailelere tavsiye ederim."

20 yaşındaki Nurcan Erener, 24 yaşındaki Berkan Bozdemir ve 37 yaşındaki Emre Çelebi isimli özel öğrenciler de spor yapmaktan büyük keyif aldıklarını ve kendilerini gün geçtikçe geliştirdiklerini belirtti.