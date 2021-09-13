Özel Öğrencilere Yönelik Özel Eğitim Merkezi

Vali Mehmet Alpaslan Işık, özel eğitime gereksinim duyan bireyler için faaliyete geçirilen Mercan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışına katıldı.

Yeni binasında hizmet verecek olan merkezin açılışına Vali Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mercan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucu ortaklarından Karaman Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı İlknur Harani'nin katılımcılara yönelik bilgilendirme konuşmasının ardından yapılan dualarla birlikte merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından hizmet binasında yer alan eğitim odalarını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, öğrencilerin eğitimine ve rehabilite edilmesine yönelik tasarlanan ve farklı aktivitelerin yapılabileceği sınıflar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Eğitim odalarındaki incelemeleri sırasında oyun oynayan öğrencilerin oyunlarına da eşlik ederek onlarla keyifli vakitler geçiren Vali Işık ve hanımefendi Munise Işık, modern ve teknolojik görünümüyle engelli öğrenci ve bireylerimizin daha sağlıklı ve kaliteli hizmet almasına olanak sağlayacak olan merkezin ilimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın ardından mutluluklarına ortak oldukları öğrenci ve aileleriyle bir süre sohbet eden Işık ailesi, günün sonunda merkezde eğitim gören öğrencilerin isteğini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdiler. Karaman Valiliği/ BASIN