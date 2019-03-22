Özel Öğrencileri Taşıyan Okul Servisi Devrildi
1 saat önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde Down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisi refüje çarparak devrildi.
İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde Down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisi refüje çarparak devrildi. Kazada 4'ü ağır 28 kişi yaralanarak farklı hastanelere kaldırıldı. Kaza, İzmir'in Bayraklı ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 35 ADM 253 plakalı okul servisi, Down sendromlu ve diğer özel öğrencileri evlerinden alıp okula götürdüğü sırada Karşıyaka
çevre yolu sapağında ters virajda freni patlayarak refüje vurdu. Çarpmanın etkisiyle devrilen okul servisi içerisinde bulunan 4'ü ağır 28 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda AKS, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, farklı hastanelere kaldırıldı.
(Ali Gözeten - Tolga Tahçı/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:06 Kaynak: İHA
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