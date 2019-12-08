Son Dakika Haberleri: Özel öğrencilerin dans gösterileri izleyenleri büyüledi
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Özel öğrencilerin dans gösterileri izleyenleri büyüledi

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen 'Hayata sahneden bakın müzikal ve dans gecesi' etkinliğinde özel öğrenciler, dans gösterileri ile büyük beğeni topladı.

Özel öğrencilerin dans gösterileri izleyenleri büyüledi, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen 'Hayata sahneden bakın müzikal ve dans gecesi' etkinliğinde özel öğrenciler, dans gösterileri ile büyük beğeni topladı.


Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen 'Hayata sahneden bakın müzikal ve dans gecesi' vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Özel çocukların sahne aldığı program Gölcük ilçesinde bulunan bir restoranda düzenlendi. Etkinliğe Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım, Türkiye Milli Takımı yüzme sporcusu Fatma Çağla Demir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halk müziği sanatçısı Coşkun Öz'ün şarkılarını seslendirdiği etkinlikte farklı yaş grubundaki özel öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı. Etkinlik, küçük özel çocukların gösteriler ile başladı. Daha sonra özel çocuklar tarafından hazırlanan semazen gösterisi sergilendi .


Çeşitli yörelere ait dans gösterilerinin de sergilendiği etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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