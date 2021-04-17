Özel öğrencilerin el emeği ürünleri - Son Dakika

Özel öğrencilerin el emeği ürünleri

Meslek okulunda el becerilerini geliştiriyorlar

Kütahya Bahattin Çini Özel Eğitim Okul Müdürü Mehtap Kınalıbaş:

"Özel çocuklarımız üretimin bir parçası olmaktan son derece memnunlar, özgüvenleri artıyor ve kendileri onore oluyorlar."

KÜTAHYA - Yeteneklerine göre atölyelerinde eğitimlerini alan özel çocuklar, psiko-sosyal gelişimlerine destek olmak, özgüvenlerini geliştirmek adına eğitimlerine devam ediyor.

Kütahya Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulundaki lise düzeyinde 100 civarında özel öğrencileri okul bünyesinde açılan atölyelerde eğitimlerine devam ediyorlar. Eğitimler özel öğrencilere psiko-sosyal gelişimlerine destek olurken, özgüvenlerini geliştirmek adına ve toplumla adapte olmaları için ise büyük önem taşıyor. Yiyecek-içecek, el-sanatları, tarım, matbaa ve mobilya, seramik ve cam teknolojileri alanlarında bir birinden güzel ürünleri üretme fırsatı buluyorlar.

Özel çocukların okuldaki üretimleri ile özgüvenlerinin geliştiğini söyleyen Kütahya Bahattin Çini Özel Eğitim Okul Müdürü Mehtap Kınalıbaş "Okulumuz özel öğrencilere hizmet veren bir meslek okulu. Yeni okul binamıza taşınmamızdan sonra atölyelerimizin sayısı ve imkanlarımız arttı. Yeni alanlar açtık. Okulumuza matbaa ve tarım alanımızı kazandırdık. Çocuklarımız atölyelerimizde aktif bir şekilde üretim yapıyorlar. Şuan hali hazırda mobilya atölyemizde, yiyecek-içecek atölyemizde, el sanatları ve diğer atölyelerimizde öğrencilerimiz el becerilerini de geliştiriyorlar. Çocuklarımıza burada mesleki yeterlik sağlanıyor. Ayrıca geçtiğimiz sene okuluz da döner sermaye kurarak öğrencilerimizin ürettiklerini satıyoruz ve öğrencilerimizde bu satışlardan kazanç elde ediyorlar. Üretim keyif veren bir şey, özel çocuklarımız da bu üretimin bir parçası olmaktan son derece memnunlar, üretim yaptıkça özgüvenleri artıyor ve kendileri onore oluyorlar."

Okuldaki eğitimlerini sürdüren lise düzeyindeki özel öğrenciler ise yaptıkları çalışmalardan mutlu olduklarını söylediler.