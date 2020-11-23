Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı - Son Dakika

Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı

Öğretmenler Gününü hazırladıkları kliple kutladılar

Öğrencilerin mesajı ile duygulandılar, hediyeleri ile tebessüm ettiler

KOCAELİ - Kocaeli'de verdikleri eğitimler sonrasında hayatlarına dokundukları özel öğrencilerin Öğretmenler Gününü kutladıkları klipi izleyen öğretmenler duygu dolu anlar yaşadı. Öğretmenlerin mutluluğu, öğrencilerinin elinden aldıkları hediyelerle ikiye katlandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yer alan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde görev alan öğretmenler, Öğretmenler Günü öncesinde öğrencilerinden aldıkları hediyeler ile duygu dolu anlar yaşadı. Aldıkları eğitimler sayesinde kendilerini geliştirerek sağlığına kavuşan ve tedavisi süren öğrenciler, velilerinin de desteğiyle öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü kutlamak için klip hazırladılar. Eğitim aldıkları merkezde geçirdikleri anların yer aldığı klipte öğretmenlerine olan duygularını dile getiren öğrenciler, öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü de duygu dolu sözlerle kutladılar. Öğretmenler ise kendileri için hazırlanan klipi zaman zaman gözleri dolarak izlediler.

"Böyle bir günde hatırlanabilmek, anılabilmek bizim için çok değerli"

Özel öğrenciler, klip sonrasında duygulanan öğretmenlere, elleriyle hediyelerini vererek bir kez daha Öğretmenler Gününü kutladılar. Hazırlanan görüntülerin kendilerini duygulandırdığını ifade eden eğitim uzmanı Dilek Güner, "Benim adıma da sürpriz olan klipti. Biz özel eğitim öğretmenleri olarak çocuklarımızın bize sevgi sözcükleri söylemelerine çok alışık değiliz. Onlar bize küçük notlar bırakırlar yüzümüze gülümseyerek bakarlar ve bizi sevdiklerini anlarız. Arkadaşlar bizim için böyle bir organizasyon yapmış bizim için duygusal bir andı. Çocukların bize karşı sevgi sözcükleri kurması bizi çok mutlu etti. Böyle bir günde hatırlanabilmek, anılabilmek bizim için çok değerli. Çocuklarımızdan bunları duymak bizim için mutluluk verici bir olaydı" dedi.

"Çocuklar tarafından bu kadar sevildiğimizi bilmiyordum"

Klipi izlerken gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Hazal Önal adlı özel eğitim öğretmeni ise, "Daha önce gözlemledim ama çocuklar tarafından bu kadar sevildiğimizi bilmiyordum. Klipte de çok duygulandım. Biz burada kutsal bir görev yapıyoruz. Hem öğretmen olarak hem eğitimci olarak hem rehabilitasyon olarak öğrencilerle çok iç içe çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bizi nasıl gördüğünü çoğu zaman anlayamıyoruz. Öğrencilerimizin güler yüzü bizi daha da motive ediyor, daha istekle işimizi yapıyoruz. Biz burada bir aile gibiyiz. Birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Öğretmenler günü için yaptıkları benim için çok sürpriz oldu, böyle bir şey beklemiyordum. Herkesin öğretmenler gününü kutluyorum. Yoğun bir şekilde duygu hissettim. Bunları kelimelere dökebilseydim ağlamazdım diye düşünüyorum" diye konuştu.

Öğretmenler günü hediyelerini öğrencilerinin ellerinden aldılar

Programın ardından öğretmenler, öğrencilerin ellerinden aldıkları hediyeler ile Öğretmenler Günü sevincini ikiye katladılar.