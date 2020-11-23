Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı - Son Dakika

Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı

23.11.2020 15:04

Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı Öğretmenler Gününü hazırladıkları kliple kutladılar Öğrencilerin mesajı ile duygulandılar, hediyeleri ile tebessüm ettiler Kocaeli'de verdikleri eğitimler sonrasında hayatlarına dokundukları özel öğrencilerin Öğretmenler...

Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı

Öğretmenler Gününü hazırladıkları kliple kutladılar

Öğrencilerin mesajı ile duygulandılar, hediyeleri ile tebessüm ettiler

KOCAELİ - Kocaeli'de verdikleri eğitimler sonrasında hayatlarına dokundukları özel öğrencilerin Öğretmenler Gününü kutladıkları klipi izleyen öğretmenler duygu dolu anlar yaşadı. Öğretmenlerin mutluluğu, öğrencilerinin elinden aldıkları hediyelerle ikiye katlandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yer alan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde görev alan öğretmenler, Öğretmenler Günü öncesinde öğrencilerinden aldıkları hediyeler ile duygu dolu anlar yaşadı. Aldıkları eğitimler sayesinde kendilerini geliştirerek sağlığına kavuşan ve tedavisi süren öğrenciler, velilerinin de desteğiyle öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü kutlamak için klip hazırladılar. Eğitim aldıkları merkezde geçirdikleri anların yer aldığı klipte öğretmenlerine olan duygularını dile getiren öğrenciler, öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü de duygu dolu sözlerle kutladılar. Öğretmenler ise kendileri için hazırlanan klipi zaman zaman gözleri dolarak izlediler.

"Böyle bir günde hatırlanabilmek, anılabilmek bizim için çok değerli"

Özel öğrenciler, klip sonrasında duygulanan öğretmenlere, elleriyle hediyelerini vererek bir kez daha Öğretmenler Gününü kutladılar. Hazırlanan görüntülerin kendilerini duygulandırdığını ifade eden eğitim uzmanı Dilek Güner, "Benim adıma da sürpriz olan klipti. Biz özel eğitim öğretmenleri olarak çocuklarımızın bize sevgi sözcükleri söylemelerine çok alışık değiliz. Onlar bize küçük notlar bırakırlar yüzümüze gülümseyerek bakarlar ve bizi sevdiklerini anlarız. Arkadaşlar bizim için böyle bir organizasyon yapmış bizim için duygusal bir andı. Çocukların bize karşı sevgi sözcükleri kurması bizi çok mutlu etti. Böyle bir günde hatırlanabilmek, anılabilmek bizim için çok değerli. Çocuklarımızdan bunları duymak bizim için mutluluk verici bir olaydı" dedi.

"Çocuklar tarafından bu kadar sevildiğimizi bilmiyordum"

Klipi izlerken gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Hazal Önal adlı özel eğitim öğretmeni ise, "Daha önce gözlemledim ama çocuklar tarafından bu kadar sevildiğimizi bilmiyordum. Klipte de çok duygulandım. Biz burada kutsal bir görev yapıyoruz. Hem öğretmen olarak hem eğitimci olarak hem rehabilitasyon olarak öğrencilerle çok iç içe çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bizi nasıl gördüğünü çoğu zaman anlayamıyoruz. Öğrencilerimizin güler yüzü bizi daha da motive ediyor, daha istekle işimizi yapıyoruz. Biz burada bir aile gibiyiz. Birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Öğretmenler günü için yaptıkları benim için çok sürpriz oldu, böyle bir şey beklemiyordum. Herkesin öğretmenler gününü kutluyorum. Yoğun bir şekilde duygu hissettim. Bunları kelimelere dökebilseydim ağlamazdım diye düşünüyorum" diye konuştu.

Öğretmenler günü hediyelerini öğrencilerinin ellerinden aldılar

Programın ardından öğretmenler, öğrencilerin ellerinden aldıkları hediyeler ile Öğretmenler Günü sevincini ikiye katladılar.

Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı
Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı
Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı
Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı
Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı
Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı
Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı
Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı
Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı

Öğretmenler Günü, Rehabilitasyon, Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürüyor 1 yılda 1570 farklı numara ile rahatsız edilen doktorun avukatı konuştu: Kendini güvende hissetmiyor Taksici, aracında unutulan 2 milyon 800 bin TL'yi yabancı uyruklu sahibine teslim etti "Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı
İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı         
15:44
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
2021 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 9,11 zam gelmesi bekleniyor 2021 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 9,11 zam gelmesi bekleniyor         
14:46
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı         
13:27
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı         
11:39
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar         
11:26
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 16:09:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel öğrencilerin hazırladığı klip öğretmenlerini duygulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei