Son Dakika Haberleri: Özel Öğrencilerin Karne Heyecanı

Özel Öğrencilerin Karne Heyecanı

1 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde özel eğitim gören 30 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Özel Öğrencilerin Karne Heyecanı, System.String[]
MERSİN'in Erdemli ilçesinde özel eğitim gören 30 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Özel öğrenciler için Öğretmenevi'nde karne töreni düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Avni Kula, Milli Eğitim Müdürü Behsat Eğilmez ve veliler katıldı. Derslerinde başarı gösteren öğrencileri kutlayan Kaymakam Kula, herkesin iyi bir tatil dönemi geçirmesini diledi. Erdemli'de eğitim gören özel öğrencilere yönelik ilk kez karne töreni düzenlendiğini dile getiren Milli Eğitim Müdürü Eğilmez ise "Öğrencilerimzin hepsi çok mutlu oldular. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğudur" dedi.

Konuşmaların ardından 30 öğrenciye karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler verildi. - Erdemlimersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:51 Kaynak: DHA

Kula, Avni Kula, Güncel
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