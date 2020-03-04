Özel öğrencilerin özel aileleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Özel öğrencilerin özel aileleri ile bir araya geldi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrenim gören özel öğrencilerin velileri ile bir araya geldi.

Özel öğrencilerin özel aileleri ile bir araya geldi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrenim gören özel öğrencilerin velileri ile bir araya geldi.


Her fırsatta özel öğrencilerle bir arada olan Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, bu sefer Metek Mahallesi'nde bulunan Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrencilerin velileri ile bir araya geldi. Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Topuk Yaylası Tesisleri'nde veliler ile bir araya gelen Nurgül Dağlı, özel öğrencilerin bakımını sürekli üstlenen annelerine teşekkür ederek valilik olarak her zaman çocukların yanında olduklarını dile getirdi. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Türkseven, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:50 Kaynak: İHA
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