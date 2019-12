Özel öğrencilerin sosyalleşmesine robotik kodlamalı destek

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Kapıyı aç bulutlar girsin, gülmeyi bilen çocuklar geldi' projesi kapsamında zihinsel ve bedensel engelli ile down sendromlu öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak için robotik kodlama eğitimi verildi.

MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nca Türkiye'de örnek bir çalışmaya imza atıldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman ve öğretim görevlilerinin öncülüğünde, zihinsel ve bedensel engelli ile down sendromlu öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak için robotik kodlama eğitimi verilmesi yönünde karar verildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışma sonucu 'Kapıyı aç bulutlar girsin, gülmeyi bilen çocuklar geldi' projesi hayata geçirildi.

SOSYAL ETKİLEŞİMLERİNİN ARTTIĞI GÖRÜLDÜ

MSKÜ Eğitim Fakültesi lisans öğrencileri ile Kanuni Sultan Süleyman Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencileri, proje kapsamında kodlama eğitiminde buluştu. Dr. Öğretim Üyesi Mine Kizir ve Dr. Öğretim Üyesi Melek Altıparmak Karakuş tarafından 6 lisans öğrencisine kodlama eğitimi verildi. Zihinsel ve bedensel engelli ile down sendromlu öğrencilerle bir araya gelen lisans öğrencileri, haftanın 5 günü 2'şer saat boyunca eğitimi yürüttü. Bilgisayar ortamındaki kodlama sayesinde özel gereksinimi olan öğrencilerin, algoritmik düşünmeyi yaşamlarına yansıttıkları ve sosyal etkileşimlerinin arttığı görüldü.

'ENGELLİLERİ BAĞRIMIZA BASTIK'

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Robotik kodlamada sayılar ve şekillerle hareketleri yönlendiriyorsunuz. 2 boyutlu düşünüyorsunuz. Şekillerle matematiği yoğurmak diyebiliriz. Engelli ve down sendromlu öğrencilerin bu işi çözdüğünü gördüm. Engellileri bağrımıza bastık. Onlara yönelik daha çok etkinliklerimiz olacak. Hepimizin her an engelli olma durumu var. Bir şeyler yapmak istiyorsak elimizi taşın altına koymalıyız" dedi.

MSKÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Bulut, "Bu eğitime gönüllü olarak katıldım. Kodlamayı gün gün adım adım göstermek istedik. Biz onlardan, onlar da bizden çok şey öğrendi. Kendileriyle gurur duyuyoruz" diye konuştu. Bir diğer matematik bölümü öğrencisi Fatma Sude Pektaş ise engelsiz yaşamı günlük hayatlarına kattıkları için mutlu olduklarını söyledi. Zihinsel engelli öğrencilerden Berkay Özsoy'un annesi Bedriye Özsoy da "Robotik kodlama eğitimi boyunca oğlumda değişimler oldu. Dikkatini daha iyi toplamaya başladı" dedi.