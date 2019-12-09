ÖZEL OKUL MAĞDURU VELİLERDEN İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan veliler, çocuklarının eğitim gördüğü özel bir okulda, öğretmenlerin maaşlarını alamadıklarını ve öğrencilerin eğitim hakkının engellendiğini belirterek, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verdiler.

"ÇOCUKLARIMIZ BU OYUNUN PARÇASI OLAMAZ"

Mağdur veliler adına basın açıklaması yapan Hale Usluer Gönüllü, "Bizler çocuklarımız ve onları geleceğe hazırlayacak sevgili öğretmenlerimiz için toplandık. Çocuklarımızın eğitim hakkı bir oldu bittiye getirilerek elimizden alınmak istenmektedir. Bizler çocuklarımıza alabilmemiz gereken ücretsiz, eşit, ulaşılabilir ve kaliteli gereken eğitim hizmetini parayla almaya zorlanarak bu sömürü düzenini beslemek zorunda bırakılırken, öğretmenlerimiz de ekmek paralarını kazanabilmek için güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda bırakılmıştır. Nitelikli öğretmen, nitelikli eğitim benimsenmesi gereken, olmazsa olmazlardır. Yönetimde kim olursa olsun eğitim yapboz tahtası değildir. Çocuklarımız da bu oyunun parçası olamaz" şeklinde konuştu.

"EĞİTİMİN SÜRÜP SÜRMEYECEĞİ MUĞLAK"

İlgilere seslenen Gönüllü, "Özel okulların finansal grubu bizi bağlamaz diyerek bu sorumluluktan kaçamazsınız. Öğretmenlerimizin maaşları aylardır yatırılmıyor ve eğitimin sürüp sürmeyeceği muğlak. Bazı kampüslerimizde doğal gaz kesik, temizlik hizmetleri aksamış durumda. Bu durumun sorumlusu bütün fedakarlıkları ile aylardır ücret almadan çalışan sevgili öğretmenlerimiz değildir. Bizle sorumlusu olmadığımız bir fiili durumun seyircisi olmayacağız" dedi.

TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Yaşadıkları mağduriyetin son bulması için taleplerini sıralayan Gönüllü, "Bugün toplanmamızın nedeni olan bu durum karşısında taleplerimiz kısaca şunlardır; Eğitime devam etmekte olan kampüslerin fiziksel anlamda kullanılır tutulmasının sağlanması, doğal gaz, elektrik, su internet, temizlik hizmetlerinin aksamaya uğratılmaması. Okullarımızın ve kampüslerimizin eğitime hali hazırdaki mevcut öğretmen ve öğrencileri ile devam etmesi, başka okullara naklinin yapılmaması. Öğretmenlerimizin ve tüm çalışanların ücretlerinin ödenmesi" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER MAĞDUR

Veli Ali Kapu, "Çocuğum özel bir okulda 7. Sınıfa gidiyor. Bunun senelik belirli bir ücreti var. Peşin alıyor veya kredi kullandırıyorlar. İnsanlar peşin ödeme yapıyor. Öğretmenler mağdur, öğrenciler mağdur. Bu paralar nereye gitti? nereye aktarıldı'ö şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÖZÜ YAŞLI"

Devlet tarafından özel okullara teşvik edilen velilerden biri olan Canan Aydoğan , "Ben devletimize güveniyorum. Çözeceklerine inanıyorum çünkü bu kadar eğitimin zor olduğu dönemde, bütün okullar için konuşuyorum, inşallah bunu çözecekler. Öğretmenlerin maaş almadığı, çocuklarımın gözlerinin yaşlı olduğu, öğretmenlerinden ayrılmak istemedikleri yaşadığımız şeyler. Bizim çocuklar ikinci sınıfa gidiyor. Bir de imtihanlara hazırlanan velilerimizin çocukları çok daha mağdur durumdalarö dedi.

Dilekçileri teslim edip yetkililerle görüşen veliler, "Genel olarak olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Kalem müdürü ve özel öğretimden sorumlu İsmail Günday beyefendi ile görüştük. Öğrenci ve öğretmenlerimizi asla mağdur etmeyeceklerini, öğretmenlerimizin yanında olacaklarını bize ifade ettiler. Satış sürecinde olan okulun son alıcısının ciddi olduğunu, bu sürecin çok yakın bir zamanda sonuçlanacağını söyledir. Kayyum atanması ya da nakil durumu söz konusu değil." dediler.

OKULDAN AÇIKLAMA GELDİ

Okuldan yapılan yazılı açıklamada ise devir işlemlerinin sürdüğü belirtilerek, "Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın göstermiş olduğu destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi.

Görüntü dökümü:

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-Basın açıklaması

-Velilerin taleplerini dile getirmesi

-Toplanan velileirn görüntüleri

-Genel ve detay

- İstanbul