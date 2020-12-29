Özel okul öğrencileri hem kızlar hem erkeklerde yüzme şampiyonu oldu - Son Dakika

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar (50 m) Milli Takım Seçme Müsabakalarında, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencisi Sevim Eylül Süpürgeci 13 yaş kızlarda, Emir Batur Albayrak 13 yaş erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsü öğrencileri, 25-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar (50 m) Milli Takım Seçme Müsabakalarında rekor bir başarıya imza attı. 9. sınıf öğrencisi Sevim Eylül Süpürgeci 1500 metre serbest kategorisinde; 8. sınıf öğrencisi Emir Batur Albayrak, 1500, 800 ve 400 metre serbest kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

Doğa Koleji Antalya Kampüsü'nün 6 erkek, 5 kız öğrencisi de yüzme yarışlarında dereceler aldı. Öğrenciler Ahmet Ege Güldağ, Atakan Ercan, Azra Karabulut, Deniz Efe, Poyraz Şan Aşkın, Egemert Öztürk, Emir Batur Albayrak, Emre Sarp Zeytinoğlu, İpek Derin Eğin, Sevim Eylül Süpürgeci ve Talya Erdoğan, Turgay Demircioğlu'nun antrenörlüğünde, final turunda başarıyla yarıştı.

"HER YARIŞTA AYRI REKOR"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Her yarışta kendi rekorunu kırarak başarılarını final turuna taşıyan öğrencilerimiz, hem 13 yaş kızlarda, hem de 13 yaş erkeklerde şampiyon oldu. Türkiye'nin en iyi yüzücülerinin katıldığı finallerde katılım barajını geçen sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerini kutluyorum" dedi.

"BRANŞLARIN YAŞAM KÜLTÜRLERİNİ TANITIYORUZ"

Sporu daima akademik gelişimin bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Lüle, "Öğrencilerimizin şampiyonluk elde etmesinin yanında, erken yaşta sportif kimlik kazanması, bir spor karşılaşmasında centilmence yarışmayı öğrenmesi de oldukça değerli. Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yöneltmek ve ilgilendikleri branşların yaşam kültürlerini onlara tanıtmak uygulamalı derslerdeki öncelikli prensiplerimizdir. Özellikle pandeminin zorunlu kıldığı uzaktan eğitim sürecinde, bu tür faaliyetler, online sosyal aktivitelerimizle bütünleşiyor ve eğitim anlayışımızı sosyal alanlar ile zenginleştiriyoruz. Çocuklarımızın başarıları kadar, katılım ve ilgisi de bizim için önceliklidir" diye konuştu.