Üye Girişi
Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek - Son Dakika

Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek

29.06.2021 14:38
Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle bu yıl okullarda eğitimler online olarak sürdürüldü. 2021-2022 eğitim yılı için ise özel okullarda tavan zam oranı belirlendi. Bu yıl okullar en fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edebilecek. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, velileri kaybetmek istemediklerini belirterek, " Yüzde 15-20 arasında zam olur." dedi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim sistemi koronavirüs nedeniyle aksadı. Okullarda örgün eğitime ara verilirken online eğitim üzerinden devam edildi. Yeni sistemler ortaya çıkarıldı ve öğrenciler internet ya da televizyondan eğitimlerini almaya devam ettiler. Bu süreçte özel okullara para yatıran velilere alınamayan hizmetler kadar para iadesi gerçekleşti.

2021-2022 sezonu için ise yeni tarifeler belirlendi. Yeni sezonda en yüksek zam oranı yüzde 24.72 olacak. Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, velileri kaybetmek istemediklerini belirterek "Yüzde 15-20 arasında zam olur." dedi.

"ÜCRET İADELERİ TARTIŞILDI"

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Kayıt dönemimiz başladı. Hiçbirimizin istemediği bir sürecin içine girdik. Eğitim de etkilendi ve bizim dışımızda gerçekleşen süreçti. Özel okullarımız bu konuda önemli adımlar attılar. Hemen Mart ayı itibariyle gelen kapanma ile birlikte online eğitim süreçlerine geçtik. Özel okullar tarafından çok iyi icra edildiğini görüyoruz. Bu süreçte ücret iadeleri tartışıldı. Verilmeyen hizmetler konusunda tutumumuzu sergiledik. Yemek, servis iadesi bize bağlı özel okullar tarafından sağlandı. 5580 sayılı yasada pandeminin ilk günlerinde verilen eğitimin online eğitimin normal eğitim yerine geçeceği belirtildi. Verilmeyen eğitimlerden bazı iadeler yapıldı. Biz bir hizmet sektörüyüz. Öğretmen ve çalışanlarımız var. Yüzde 60-65'e varan rakamlara tekabül etmektedir. Öğretmen çıkarma söz konusu olamazdı, yasaklar vardı. Sözleşmelerimizi yeniledik ama kapanan okullarımız oldu. Online eğitimde yüzde 83 başarı görüldü.

"HUKUKİ ANLAMDA PEŞİNE DÜŞMELİLER"

Bazı okullarımız tahsilat işini okullara bırakırlar. Bizim üyemiz olan okullar bunlarla uğraşmazlar. Biz eğitimci olduğumuz için bu gibi işleri taşeronlara teslim ederler. Bu kesinlikle doğru değil. Mutlaka hukuki anlamda peşine düşmeliler.

"YÜZDE 15-20 ARASINDA ZAM OLUR"

Özel okullarımızda bütçelere göre okullar hesaplarını yaparlar. Formülün dışına çıkılmaz. Mayısın sonuna kadar fiyatlarını açıklamak zorundadırlar. Yüzde 32'nin üzerinde zam yapma hakları var. Erken kayıt fırsatında yüzde 24.72 gibi bir rakamla bakanlığımız e-okul'da belirledi. Şu anda bizim bütün işlemlerimiz e-okul üzerinden gidiyor. Bugün kimin evine ateş düşmedi? Burslu talepleri var. Velimizi kaybetmek de istemiyoruz. Yüzde 15-20 arasında zam olur."

Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek

Zafer Öztürk, CNN Türk, Türkiye, okullar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor! Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı 14:40 Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor! Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! 13:56 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi 13:40 Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 12:22 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu 12:11 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı 11:59 Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek 11:02 Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek 10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek

Son Dakika Haberleri
14:41 Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz
14:39 Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor! Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı
14:38 Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek
13:55 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!
13:42 Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek
13:36 İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek
13:34 75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar! Dolandırıcı karı-koca, "Kalp gözümüz açık" diyerek kandırmış
13:26 Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı
12:10 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu
12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz         
14:42
5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil         
14:16
Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek         
13:43
Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı         
13:26
Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi         
12:18
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu         
11:05
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı         
10:00
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 14:46:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement