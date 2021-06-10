Özel okula  'Altın' ödül - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji, Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021'de 'Özel İlk Orta Eğitim Kurumları' kategorisinde Altın ödülünün sahibi oldu.

Veri Ödülleri bölümü için 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı SocialBrands puanlarına göre tamamen analitik olarak incelendi. 1 Mart 2020- 1 Mart 2021 dönemini kapsayan değerlendirmede hayran sayısı, hayran artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı.

"MUTLU VE GURURLUYUZ"

Deloitte'un değerlendirme sonucuna göre her kategorinin en başarılı markaları belli oldu. Bahçeşehir Koleji Kurumsal İletişim Birimi, 2019 ve 2020 yılında da aynı ödülü almıştı. Ödül töreninde konuşan Bahçeşehir Koleji Yeni Medya Direktörü Pelin Babakıray, Social Media Awards'da üçüncü kez altın ödülün sahibi oldukları için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle, böyle önemli bir platformda bize değerlendirilme şansı sunan ve çok değerli markaları bir araya getiren Marketing Türkiye ve BoomSonar ekibine çok teşekkür ederiz. Sosyal mecralarda var olmamızı her zaman destekleyen, bize liderlik eden Genel Müdürümüz Sayın Özlem Dağ'a ve bu ödülü almamızda büyük katkıları olan dijital ajansımız Krombera ekibine, Genel Müdürlük İletişim ekibimize ve Türkiye genelindeki tüm iletişim yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum."