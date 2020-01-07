(Özel) Okula girip laptop çalan hırsızı polis kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Okula girip laptop çalan hırsızı polis kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

(Özel) Okula girip laptop çalan hırsızı polis kıskıvrak yakaladı

6 saat önce

İstanbul'da bir ortaokulu gözüne kestiren hırsız, okula girerek 5 adet laptop çaldı.

(Özel) Okula girip laptop çalan hırsızı polis kıskıvrak yakaladı, System.String[]

İstanbul'da bir ortaokulu gözüne kestiren hırsız, okula girerek 5 adet laptop çaldı. Bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerasını inceleyen polis, laptopları çalan şahıs ile satın alan şahısları kıskıvrak yakaladı. Şahsın çaldığı laptoplar ile okuldan uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Sultanbeyli'de 30 Aralık 2019 tarihinde, bir ortaokulu gözüne kestiren şahıs, hırsızlık yapmak üzere okula girdi. Şahıs okuldan 5 adet laptop çaldı, ardından kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, okul çevresindeki 30'dan fazla güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyerek şahsın kimliğini tespit etti. Adının Y.E.E. olduğu tespit edilen şahsın çaldığı laptopları M.T., T.T. ve S.K. isimli şahıslara sattığı öğrenildi.


Yakalanan Y.E.E.'ni 17'si hırsızlık olmak üzere toplam 31 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Laptopları satın alan T.T.'nin 4, M.T.'nin de 1 suç kaydı olduğu belirlendi. Y.E.E. adlı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan şahsın okuldan laptop çaldıktan sonra okuldan uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs çaldığı laptoplarla beraber yolda yürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:56 Kaynak: İHA
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