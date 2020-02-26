(Özel) Okula taş değirmen geldi, minik öğrenciler un ve bulgur öğüttü - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Okula taş değirmen geldi, minik öğrenciler un ve bulgur öğüttü - Son Dakika

(Özel) Okula taş değirmen geldi, minik öğrenciler un ve bulgur öğüttü

6 saat önce

Bursa'da köy derneği, ekmek israfını önlemek için ilkokula taş değirmen götürüp, çocuklara un öğüttürdü.

(Özel) Okula taş değirmen geldi, minik öğrenciler un ve bulgur öğüttü, System.String[]

Bursa'da köy derneği, ekmek israfını önlemek için ilkokula taş değirmen götürüp, çocuklara un öğüttürdü.


Son yıllarda artan ekmek israfının önüne geçmek isteyen Keles Sorgun Köyü Derneği farklı bir projeye imza attı. Köylerinde bulunan taş değirmeni okul okul gezdiren dernek üyeleri, ilkokul öğrencilerine taş değirmende un ve bulgur öğüttürerek, ekmeğin ne zor şartlarda üretildiğini gösterdi. Ayrıca çocuklara taş değirmende un ve bulgur öğüttürülerek kültürel zenginlikler öğretildi. Minik öğrenciler taşı çevirerek kendi bulgur ve unlarını öğüttü. Minik öğrenciler öğüttükleri bulgurları pişirerek okulda afiyetle yedi.


Şehit Polis Bülent Aslan İlkokulu öğrencileri, taş değirmende bulgur ve un öğütüp, ekmek ve bulgurun ne zor şartlarda üretildiğini öğrenerek, yedikleri ekmeğin kaç kişinin emeğinden geçtiğini anladı.


Sorgun Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş, "Biz dernek olarak farklı kültürel projeler yapmaktayız. Çocuklarımıza tarihi anlatmamız lazım diye düşünüyorum. Yeni yetişen nesil dedelerinin bir ürün elde etmek için nasıl zahmet çektiğini bilmiyor. Biz öğrencilere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Burada çocuklara taş değirmende nasıl bulgur ve un öğütüldüğünü gösterdik. Çocuklar kendi bulgur ve unlarını öğüttü, Türkiye'de ekmek israfı çok fazla, buna dikkat çekmek istedik. Biz bu projeyi Bursa'daki bütün okullarda yapmak istiyoruz" dedi.


Okulun öğretmenleri ise, "Keles Sorgun Köyü Derneğine çok teşekkür ederiz. Okulumuza gelip öğrencilere taş değirmende bulgur ve un nasıl öğütülür uygulamalı olarak öğrettiler. Öğrenciler çok mutlu oldu" şeklinde konuştu. - BURSA

Sorgun, Keles, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Toparlanma eğilimi sürüyor
Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı

Son Dakika Haberleri
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi
15:41 Volkan Konak, Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı klasik otomobilinİ yeniletti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:16:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Okula taş değirmen geldi, minik öğrenciler un ve bulgur öğüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]