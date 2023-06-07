Özel okulda deney esnasında meydana gelen patlama anına ilişkin görüntüler güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Özel okulda deney esnasında meydana gelen patlama anına ilişkin görüntüler güvenlik kamerasında

07.06.2023 12:01

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz hafta özel bir okulda deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patlamış ve yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluşmuştu. O patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Küçükçekmece Sefaköy Beşyol'da bulunan özel bir okulda 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde, okulun bahçesinde öğrenciler arasında 'Bilim Şenliği'adıyla etkinlik yapıldı.

Özel okulda deney sırasında patlama anı güvenlik kamerasında

ETİL ALKOL PATLADI

Etkinlik sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patlamıştı. Yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluşmuştu. Okul doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan patlamanın yaşandığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Patlamada öğrencileri deney yaptığı ve bir anda alevlerin yükseldiği görülüyor. Patlamayı gören diğer öğrencilerin panikle kaçtığı anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Özel okulda deney sırasında patlama anı güvenlik kamerasında
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Hababam sınıfındaki Şevket Altuğ un görüntüsü geldi bir an aklıma :) Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
500
Küçükçekmece'de Servis Aracı Sürücüsü Kuryeye Bıçak Çekti Küçükçekmece'de Servis Aracı Sürücüsü Kuryeye Bıçak Çekti

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel okulda deney esnasında meydana gelen patlama anına ilişkin görüntüler güvenlik kamerasında - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Doktor, uçakta yanında oturan kadının cinsel organına dokundu! Savunması yaptığı kadar skandal
14:31 Yeni bakanlar, TBMM'de yemin etti
14:24 Ukrayna Milli Takımı'nın teknik direktörü Sergiy Rebrov oldu
14:21 Eski bakanlar, Meclis'te milletvekili yemini etti
14:17 Görüntüler Ukrayna'dan! Barajın vurulması sonrası Herson kenti sular altında kaldı
14:11 Ukrayna, Sergiy Rebrov'a emanet! Eski Fenerbahçeli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
14:09 Eski bakanlar, TBMM'de milletvekili yemini etti
14:07 Depremde yaşamını yitiren Taha Duymaz'ın annesi de fenomen oluyor
14:03 Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Barajın vurulması sonrası Herson sular altında kaldı
13:53 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi de fenomen oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 14:38:50. #1.13#
SON DAKİKA: Özel okulda deney esnasında meydana gelen patlama anına ilişkin görüntüler güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement