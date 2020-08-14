Özel okulda her gün dezenfekte yapılıyor - Son Dakika

2021 eğitim dönemi öncesinde okulda dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı. Okul her gün dezenfekte edilerek öğrencileri beklemeye başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 17 Ağustos itibari ile özel okulların uzaktan eğitim ile eğitim dönemini başlatabileceğini açıklamasının ardından Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi'nde de çalışmalar hızlandırıldı. 21 Eylül'de yüz yüze başlayacak eğitim öncesinde okulda dezenfekte çalışmaları da devam ediyor. Eğitim öğretim dönemine daha sağlıklı başlamak ve sürdürmek adına Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi'nde rutin bir şekilde dezenfekte çalışmaları yapılıyor. - DÜZCE