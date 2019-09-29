Özel okullar KDV indirimi istiyor
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Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızdan özel okullara KDV indirimi getirilmesini, KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ediyoruz" dedi.
Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızdan özel okullara KDV indirimi getirilmesini, KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:01
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