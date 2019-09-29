Son Dakika Haberleri: Özel okullar KDV indirimi istiyor
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Özel okullar KDV indirimi istiyor

37 dakika önce

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızdan özel okullara KDV indirimi getirilmesini, KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Özel okullar KDV indirimi istiyor, System.String[]

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızdan özel okullara KDV indirimi getirilmesini, KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:01 
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