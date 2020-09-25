Özel okullar, resmi okullardaki uygulamaların dıs¸ında yüz yüze egˆitim yapamayacak - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda, resmi okullardaki uygulamaların dıs¸ında hiçbir s¸ekilde yüz yüze egˆitim veya herhangi bir etkinlik yapılmayacağına ilişkin illere yazı gönderdi.

MEB, özel eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerine ilişkin valiliklere gönderdiği yazıyla uyarılarda bulundu.

Yazıda, özel okul öncesi egˆitim veren kurumlarda yürütülecek kulüp faaliyetleri, özel ilkokulların 1. sınıflarında yüz yüze egˆitim verilmesi, özel okulların 8 ve 12. sınıflarında yapılacak takviye kursları, özel ögˆretim kurslarında yürütülecek egˆitim faaliyeti ile izinsiz egˆitim faaliyetinde bulunan yerler hakkında Bakanlıgˆa ulas¸an talep ve s¸ikayetler üzerine, bazı açıklama ve uyarılarda bulunma zarureti ortaya çıktığı belirtildi.

Buna göre, özel okul öncesi egˆitimi veren kurumların kurucuları ve ögˆrenci velilerinin istemeleri halinde, "Egˆitim Kurumlarında Hijyen S¸artlarının Gelis¸tirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla, özel okul öncesi egˆitimi veren kurumlarda, yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecek, bas¸vuru olması halinde yenileri de açılabilecek.

Özel ilkokullarda, okulların açılmasından itibaren resmi okullarda uygulanan yüz yüze egˆitim programının aynısı uygulanacak. Özel okullarda, resmi okullardaki uygulamaların dıs¸ında hiçbir s¸ekilde yüz yüze egˆitim veya herhangi bir etkinlik yapılmayacak.

Özel okulların 8 ve 12. sınıf ögˆrencileri için 17 Agˆustos 2020-6 Haziran 2021 arasında takviye kurs faaliyetleri yapılacak. Bu sınıfların dıs¸ında hiçbir suretle takviye kurs faaliyeti düzenlenmeyecek.

Özel ögˆretim kursları, sadece kurum açma izinlerinde belirtilen bilim grubunda yüz yüze egˆitime devam edebilecek.

Kis¸isel gelis¸im kursları ile digˆer çes¸itli kurslarda da sadece kurum açma izinlerinde belirtilen ögˆretim programında yüz yüze egˆitim sürdürülecek.

8 ve 12. sınıf ögˆrencileri için destekleme ve yetis¸tirme kursları ile takviye kursları açık olup yüz yüze egˆitim verildigˆinden, bu kurslara devam eden ögˆrencilerin yurt veya pansiyon ihtiyaçlarının kars¸ılanabilmesi için özel ögˆrenci yurt ve pansiyonları "Egˆitim Kurumlarında Hijyen S¸artlarının Gelis¸tirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol

Kılavuzu"nda belirtilen s¸artlar yerine getirilerek açılacak.

İzinsiz çalışan kurumlara idari para cezası uygulanacak

Bu hususlara aykırı hareket eden kurumlara, Özel Ögˆretim Kurumları Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanacak.

Ayrıca bu su¨rec¸te her ne ad altında olursa olsun Bakanlıktan veya valiliklerden kurum ac¸ma izni ile is¸ yeri ac¸ma ve c¸alıs¸ma ruhsatı almaksızın egˆitim faaliyetinde bulunan ve valiliklerde kurulan izleme ve koordinasyon komisyonlarınca tespit edilen kis¸i veya yerler hakkında, bru¨t asgari u¨cretin 20 katı idari para cezası uygulanacak, bu yerler valiliklerce kapatılacak.