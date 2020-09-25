Özel okullar, resmi okullardaki uygulamaların dıs¸ında yüz yüze egˆitim yapamayacak - Son Dakika

Özel okullar, resmi okullardaki uygulamaların dıs¸ında yüz yüze egˆitim yapamayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda, resmi okullardaki uygulamaların dıs¸ında hiçbir s¸ekilde yüz yüze egˆitim veya herhangi bir etkinlik yapılmayacağına ilişkin illere yazı gönderdi.

Özel okullar, resmi okullardaki uygulamaların dıs¸ında yüz yüze egˆitim yapamayacak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda, resmi okullardaki uygulamaların dıs¸ında hiçbir s¸ekilde yüz yüze egˆitim veya herhangi bir etkinlik yapılmayacağına ilişkin illere yazı gönderdi.

MEB, özel eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerine ilişkin valiliklere gönderdiği yazıyla uyarılarda bulundu.

Yazıda, özel okul öncesi egˆitim veren kurumlarda yürütülecek kulüp faaliyetleri, özel ilkokulların 1. sınıflarında yüz yüze egˆitim verilmesi, özel okulların 8 ve 12. sınıflarında yapılacak takviye kursları, özel ögˆretim kurslarında yürütülecek egˆitim faaliyeti ile izinsiz egˆitim faaliyetinde bulunan yerler hakkında Bakanlıgˆa ulas¸an talep ve s¸ikayetler üzerine, bazı açıklama ve uyarılarda bulunma zarureti ortaya çıktığı belirtildi.

Buna göre, özel okul öncesi egˆitimi veren kurumların kurucuları ve ögˆrenci velilerinin istemeleri halinde, "Egˆitim Kurumlarında Hijyen S¸artlarının Gelis¸tirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla, özel okul öncesi egˆitimi veren kurumlarda, yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecek, bas¸vuru olması halinde yenileri de açılabilecek.

Özel ilkokullarda, okulların açılmasından itibaren resmi okullarda uygulanan yüz yüze egˆitim programının aynısı uygulanacak. Özel okullarda, resmi okullardaki uygulamaların dıs¸ında hiçbir s¸ekilde yüz yüze egˆitim veya herhangi bir etkinlik yapılmayacak.

Özel okulların 8 ve 12. sınıf ögˆrencileri için 17 Agˆustos 2020-6 Haziran 2021 arasında takviye kurs faaliyetleri yapılacak. Bu sınıfların dıs¸ında hiçbir suretle takviye kurs faaliyeti düzenlenmeyecek.

Özel ögˆretim kursları, sadece kurum açma izinlerinde belirtilen bilim grubunda yüz yüze egˆitime devam edebilecek.

Kis¸isel gelis¸im kursları ile digˆer çes¸itli kurslarda da sadece kurum açma izinlerinde belirtilen ögˆretim programında yüz yüze egˆitim sürdürülecek.

8 ve 12. sınıf ögˆrencileri için destekleme ve yetis¸tirme kursları ile takviye kursları açık olup yüz yüze egˆitim verildigˆinden, bu kurslara devam eden ögˆrencilerin yurt veya pansiyon ihtiyaçlarının kars¸ılanabilmesi için özel ögˆrenci yurt ve pansiyonları "Egˆitim Kurumlarında Hijyen S¸artlarının Gelis¸tirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol

Kılavuzu"nda belirtilen s¸artlar yerine getirilerek açılacak.

İzinsiz çalışan kurumlara idari para cezası uygulanacak

Bu hususlara aykırı hareket eden kurumlara, Özel Ögˆretim Kurumları Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanacak.

Ayrıca bu su¨rec¸te her ne ad altında olursa olsun Bakanlıktan veya valiliklerden kurum ac¸ma izni ile is¸ yeri ac¸ma ve c¸alıs¸ma ruhsatı almaksızın egˆitim faaliyetinde bulunan ve valiliklerde kurulan izleme ve koordinasyon komisyonlarınca tespit edilen kis¸i veya yerler hakkında, bru¨t asgari u¨cretin 20 katı idari para cezası uygulanacak, bu yerler valiliklerce kapatılacak.

milli eğitim bakanlığı, Enfeksiyon Bölümü, Okul, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel okullar, resmi okullardaki uygulamaların dıs¸ında yüz yüze egˆitim yapamayacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı "Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı
Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?         
17:25
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar         
14:03
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu         
13:29
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 17:47:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel okullar, resmi okullardaki uygulamaların dıs¸ında yüz yüze egˆitim yapamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei