"Özel okullar, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor" - Son Dakika

"Özel okullar, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor"
Kütahya'da özel bir okulun Müdürü Muhammet Uygun, Korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında özel okulların geldiğini ifade etti.
Kütahya'da özel bir okulun Müdürü Muhammet Uygun, Korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında özel okulların geldiğini ifade etti.
Uygun, "Şu an Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izni ile sadece 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim vermekteyiz. Diğer sınıflar için ise canlı sanal sınıflar oluşturdu. Öğrencilerimizi ateş ölçer ile okula almaktayız. Sosyal mesafe, maske ve hijyene çok dikkat etmekteyiz. Sosyal mesafeye uygun dersliklerde 12-14 kişilik sınıflarda ders alan öğrencilerimiz güven içindedir" diye konuştu. - KÜTAHYA
Son Dakika Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu Son Dakika: İstanbul Valisi'nden kademeli mesai saatlerine ilişkin açıklama: Çalışmamız sürüyor Görenler gözlerine inanamadı! Adıyamanlı çiftçi, yılan başına benzeyen biber yetiştirdi Koronavirüsü unutan meraklı vatandaşlar, yıkımı film gibi izledi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti Gözaltına aldıkları hırsızlık şüphelisinin korona testi pozitif çıkınca 6 polis karantinaya alındı Engelli kızını darbederken görüntülenen babanın komşuları konuştu: Daha önce de dövdü Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak