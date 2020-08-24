Özel okullar uzaktan eğitimle başladı - Son Dakika

Özel okullar uzaktan eğitimle başladı

- İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin: "Okullarımız sokaktan daha güvenli"

İSTANBUL - Özel okullar, uzaktan eğitime başladı. Uzaktan eğitimin yanı sıra 8'inci ve 12'nci sınıflar da sosyal mesafe ve maske gibi hijyen kurallarına uyarak destekleme ve yetiştirme kurslarına bugün itibariyle başladı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla eğitim-öğretim alanında uzaktan eğitim modeli geçici olarak uygulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitime ilişkin yapılan açıklama ile devlet okullarının 31 Ağustos, özel okulların ise 17 Ağustos 2020 itibariyle uzaktan eğitim faaliyetlerine başlama programı uygulanıyor. Salgın dönemi dolayısıyla uygulanacak uzaktan eğitim modeline İhlas Koleji bugün başladı. Öğrenciler bu süreçte evden derslere katılırken sınıf arkadaşları yerine ailelerinin yanında derslerini takip ediyorlar. Gerekli alt yapıyı oluşturan İhlas Koleji; öğrencilere uzaktan eğitim verirken, ailelere de rehber öğretmenler aracılığıyla bilgi veriyor.

"Okullarımız sokaktan daha güvenli"

İhlas Koleji'nde bugün başlanan uzaktan eğitim modeli ile ilgili açıklama yapan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, "Yeni dönemde kazanılan tecrübeyle daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Uzaktan eğitim denildiğinde aklımıza sadece internet üzerinden ders gelmemeli. Dersler uzaktan eğitimin sadece bir bölümüdür. Bunun dışında sınıf öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, danışmanlarımız ve idarecilerimiz sürekli olarak öğrencilerimizi ve velilerini arıyorlar. Aileleri de çocuklarının eğitimine destek olabilmeleri için bilgilendiriyorlar. Ayrıca öğrencilere online deneme sınavları uygulanıyor. Online olarak velileri bilgilendiren toplantılarımız oluyor. Konuyla ilgili üniversitelerden değerli hocalar geliyorlar. Uzaktan eğitim belki yüz yüze eğitimin önüne geçemez. Ancak bu sistemin maksimum seviyede kullanılması mümkündür. Pandemiyle ilgili bir kılavuz düzenledik. Bütün hijyen ve tedbirlerle ilgili hususları bu kılavuza uygun bir şekilde yapıyoruz. İnşallah 21 Eylül tarihinde okullarımızda yüz yüze eğitim vermeye başlarız. O zaman gelene kadar elimizden gelenin en iyisini de yapmak zorundayız. Velilerimiz 21 Eylül sonrasını endişe etmelerine gerek yok. Okul sokaktan daha güvenlidir, biz buna inanıyoruz. En yakın zamanda yüz yüze eğitimde de geçmek istiyoruz" sözlerini ifade etti.

"En kısa zamanda öğrencilerimize kavuşmayı, yakından eğitime başlamayı umuyoruz"

Online olarak eğitim veren sınıf öğretmeni Melek Yıldırım, çocuklara eğitim vermeye devam ettiklerini belirterek, "Müfredattan geri kalmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu şekilde biraz buruk devam ediyoruz. Çocukla göz göze gelmeden, başını okşamadan ve sırtını sıvazlamadan eğitim sanal kalıyor. Ne kadar elimizden geleni yapsak da bir şeyler eksik. En kısa zamanda öğrencilerimize kavuşmak ve yakından eğitimde bulunmak en büyük dileğimizdir. Eğitim konusunda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

Yasemin Bakırhan ve Serkan Bakırhan çifti de online olarak alınan eğitimle ilgili olarak, "İhlas Koleji'nde eğitimciler çocukların iyi bir eğitim alması için uğraşıyorlar. Online eğitimin başlaması çok önemli, öğrenciler derslerden uzak kalmıyor. İlerleyen zamanlarda daha iyiye gideceğini düşünüyoruz. Okul olduğu zamanlardaki düzenle eğitimin devam etmesinden dolayı mutluyuz. Akşam erken yatılıp, erken kalkılıyor. Ders saati geldiğinde öğrenci ekran başına geçiyor. Dersler, ödevler takip ediliyor. Bu online eğitimden dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandılar.

Online olarak derse giren Metin Kuzey Bakırhan, "Şuanda Fen Bilimleri dersini görüyorum. Elektrikli araç gereçler konusundayız. İlk gün olduğu için biraz heyecanlıyım. İlerleyen günlerde daha çok alışacağım" dedi.