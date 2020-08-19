Özel okullar yarından itibaren 8. ve 12'inci sınıflar için takviye kursu açabilecek - Son Dakika

Özel okullar yarından itibaren 8. ve 12'inci sınıflar için takviye kursu açabilecek

Özel okullar, 8. ve 12'nci sınıflarında o¨gˆrenim go¨ren o¨gˆrencilerden isteyenler ic¸in yarından itibaren takviye kursu açabilecek.

Özel okullar, 8. ve 12'nci sınıflarında o¨gˆrenim go¨ren o¨gˆrencilerden isteyenler ic¸in yarından itibaren takviye kursu açabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı O¨zel O¨gˆretim Kurumları Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce takviye kurslarına ilişkin illere yazı gönderildi. Yazıya göre, 2020-2021 egˆitim o¨gˆretim yılında o¨zel okullarda, 8. ve 12'nci sınıflarında o¨gˆrenim go¨ren o¨gˆrencilerden isteyenler ic¸in 20 Ağustos'tan itibaren takviye kursları açılabilecek. Kurslarda maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin o¨nlem ve tedbirler ile Egˆitim Kurulularında Hijyen S¸artlarının Gelis¸tirilmesi ve Enfeksiyon O¨nleme Kontrol Kılavuzu'nda yer alan hususlara titizlikle uyulması gerekecek.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 18:51

Kaynak: AA

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