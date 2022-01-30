Özel okullar yüz yüze eğitimden yana - Son Dakika

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, Kovid-19 salgını sürecinde özel okulların iyi bir sınav verdiğini belirterek, bu dönemde yüz yüze eğitimin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Öztürk, AA muhabirine, geçen yıl salgın nedeniyle yapamadıkları 20. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nu bu yıl 1300'ün üzerindeki katılımcı ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sempozyumda, eğitimin dönüşümünü, yüz yüze ve uzaktan eğitimin avantajları ile dezavantajlarını, salgının eğitim üzerindeki etkilerini konuştuklarını anlatan Öztürk, sempozyumdan çıkacak sonuçların eğitim camiası açısından önemli olacağını bildirdi.

Salgın sürecinde öğrencilerin çevrim içi eğitim dönemini yaşadıklarını anımsatan Öztürk, "Ülkemizde 12 bin civarında özel okulumuz var ve salgın sürecinde okullarımız çok da güzel sınav verdiler, çok ciddi teknolojik yatırımlar yaparak. Derneğimiz Avrupa Birliği Özel Okulları'nın bir üyesi, onlarla yaptığımız görüşmelerde, Türkiye'deki özel okulların bir adım daha önde olduğunu söyleyebilirim gururla." diye konuştu.

"Okul, sosyal toplumun düzenleyicisi"

Öztürk, salgın döneminde okulların kapalı kalmasının özellikle belli yaşlardaki çocuklarda bir takım travmalara, sıkıntılara sebebiyet verdiğini, ilkokul çağındaki çocukların gelişiminde bazı kazanımlardan mahrum kaldıklarını ifade etti. Bu süreçte yüz yüze eğitimin öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

"Yıllardır tartışırdık, 'gelişen teknolojiyle öğretmenin, okulun yeri ne olacak' diye. Bugün geldiğimiz noktada yüz yüze eğitimden kıymetli bir eğitim yok. En iyi online dahi yüz yüze eğitimin yerine geçemez. Çünkü çocukların birbirinden, rol modelleri olan öğretmenlerinden öğrenmeye ihtiyaçları var. Okulların önemi bu süreçte bir kere daha anlaşıldı. Okul aynı zamanda sosyal toplumun da düzenleyicisi."

Öztürk, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yüz yüze eğitimdeki kararlı duruşlarının eğitim camiası ve toplum açısından son derece önemli olduğunu bildirdi.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda gerekli önlemleri aldıklarını belirten Öztürk, okulların açık olmasının vaka sayısı artışında çok büyük bir etkisi olmadığını savundu.

"Özel okullara talep var"

Zafer Öztürk, özel okulların akademik başarıdan yabancı dil eğitimine kadar ilklerin öncüsü, lokomotifi olduğunu söyledi.

Kursların ve dershanelerin kapanmasıyla özel okul sayısında artış olduğunu dile getiren Öztürk, "Özel okullarda nicelikten ziyade nitelik önemlidir. Eğitim programlarının özgürlüğü ve özgünlüğüdür bir anlamda. Özel okullara talep var ancak bu ekonomik bir olay." dedi.

Salgın ve ekonomide yaşananların hem okulları hem de velileri etkilediğini belirten Öztürk, okul idarecilerinin velilere yönelik gerekli kolaylığı sağladığını, hiçbir yöneticinin öğrencisini kaybetmek istemediğini ifade etti.