Üye Girişi
Özel okullar yüz yüze eğitimden yana - Son Dakika

Özel okullar yüz yüze eğitimden yana

30.01.2022 11:11

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, Kovid-19 salgını sürecinde özel okulların iyi bir sınav verdiğini belirterek, bu dönemde yüz yüze eğitimin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, Kovid-19 salgını sürecinde özel okulların iyi bir sınav verdiğini belirterek, bu dönemde yüz yüze eğitimin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Öztürk, AA muhabirine, geçen yıl salgın nedeniyle yapamadıkları 20. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nu bu yıl 1300'ün üzerindeki katılımcı ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sempozyumda, eğitimin dönüşümünü, yüz yüze ve uzaktan eğitimin avantajları ile dezavantajlarını, salgının eğitim üzerindeki etkilerini konuştuklarını anlatan Öztürk, sempozyumdan çıkacak sonuçların eğitim camiası açısından önemli olacağını bildirdi.

Salgın sürecinde öğrencilerin çevrim içi eğitim dönemini yaşadıklarını anımsatan Öztürk, "Ülkemizde 12 bin civarında özel okulumuz var ve salgın sürecinde okullarımız çok da güzel sınav verdiler, çok ciddi teknolojik yatırımlar yaparak. Derneğimiz Avrupa Birliği Özel Okulları'nın bir üyesi, onlarla yaptığımız görüşmelerde, Türkiye'deki özel okulların bir adım daha önde olduğunu söyleyebilirim gururla." diye konuştu.

"Okul, sosyal toplumun düzenleyicisi"

Öztürk, salgın döneminde okulların kapalı kalmasının özellikle belli yaşlardaki çocuklarda bir takım travmalara, sıkıntılara sebebiyet verdiğini, ilkokul çağındaki çocukların gelişiminde bazı kazanımlardan mahrum kaldıklarını ifade etti. Bu süreçte yüz yüze eğitimin öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

"Yıllardır tartışırdık, 'gelişen teknolojiyle öğretmenin, okulun yeri ne olacak' diye. Bugün geldiğimiz noktada yüz yüze eğitimden kıymetli bir eğitim yok. En iyi online dahi yüz yüze eğitimin yerine geçemez. Çünkü çocukların birbirinden, rol modelleri olan öğretmenlerinden öğrenmeye ihtiyaçları var. Okulların önemi bu süreçte bir kere daha anlaşıldı. Okul aynı zamanda sosyal toplumun da düzenleyicisi."

Öztürk, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yüz yüze eğitimdeki kararlı duruşlarının eğitim camiası ve toplum açısından son derece önemli olduğunu bildirdi.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda gerekli önlemleri aldıklarını belirten Öztürk, okulların açık olmasının vaka sayısı artışında çok büyük bir etkisi olmadığını savundu.

"Özel okullara talep var"

Zafer Öztürk, özel okulların akademik başarıdan yabancı dil eğitimine kadar ilklerin öncüsü, lokomotifi olduğunu söyledi.

Kursların ve dershanelerin kapanmasıyla özel okul sayısında artış olduğunu dile getiren Öztürk, "Özel okullarda nicelikten ziyade nitelik önemlidir. Eğitim programlarının özgürlüğü ve özgünlüğüdür bir anlamda. Özel okullara talep var ancak bu ekonomik bir olay." dedi.

Salgın ve ekonomide yaşananların hem okulları hem de velileri etkilediğini belirten Öztürk, okul idarecilerinin velilere yönelik gerekli kolaylığı sağladığını, hiçbir yöneticinin öğrencisini kaybetmek istemediğini ifade etti.

Özel okullar yüz yüze eğitimden yana
Özel okullar yüz yüze eğitimden yana
Özel okullar yüz yüze eğitimden yana

YORUMLAR
500

Zafer Öztürk, Türkiye, okullar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel okullar yüz yüze eğitimden yana - Son Dakika


Katar medyasından gündem olacak analiz! Türkiye'nin Libya'da olması Avrupalıları çıldırttı Katar medyasından gündem olacak analiz! Türkiye'nin Libya'da olması Avrupalıları çıldırttı         
12:11
Üçlü cinsel ilişki skandalı! Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Üçlü cinsel ilişki skandalı! Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
11:07
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
12:10 Katar medyasından gündem olacak analiz! Türkiye'nin Libya'da olması Avrupalıları çıldırttı
11:50 Dehşet cinayetin detayları ortaya çıktı! Evlilik tartışmasında kadının boğazını kesmiş
11:38 Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar
11:24 Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar
11:21 Alacak verecek meselesi cinayetinde yeni görüntüler! Yaşlı adam yerde sürünerek son nefesini verdi
11:11 Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
11:02 Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme
11:01 Başakşehir'e bomba transfer! Premier Lig'den usta kanat geliyor
10:22 Gonca Vuslateri, Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine sert çıktı: Bu nasıl leşlik
10:18 Kas hastası eşi için gelen yorumlara isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 12:24:31. #1.11#
SON DAKİKA: Özel okullar yüz yüze eğitimden yana - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement