Özel okullara ödenen ücretler artık geri alınacak - Son Dakika

Özel okullara ödenen ücretler artık geri alınacak

23.01.2021 12:29

Özel okullara ödenen ücretler artık geri alınacak Bursa Tüketici Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, 2019-2020 döneminde pandemi sebebiyle özel okullara ödenen 3 aylık ücretleri velilerin geri alabileceklerini, bunun mahkeme kararıyla sabit olduğunu açıkladı.

Özel okullara ödenen ücretler artık geri alınacak

BURSA - Bursa Tüketici Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, 2019-2020 döneminde pandemi sebebiyle özel okullara ödenen 3 aylık ücretleri velilerin geri alabileceklerini, bunun mahkeme kararıyla sabit olduğunu açıkladı.

Özel okullar, özel ana okulları ve özel dershaneler ile öğrenci velileri arasında yaşanan sorunlar şu an tüm hakem heyetlerinin gündemini oluşturmuş durumda. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Covid-19'un meydana getirdiği pandemi sürecinde okullar bakanlık tarafından yüz yüze eğitim ve öğretime kapatıldı. Oysa taraflar arasında yapılan sözleşmelerin temeli yüz yüze eğitim ve öğretim üzerine kurulmuştu. Özel okullar yeni dönem ile ilgili öğrencilerin ihtiyaç duyduğu araç gereçleri sağlamadan uzaktan eğitim ve öğretimi devam ettirmeye çalıştı. Fakat sözleşmelerde pandemi gibi "mücbir sebep" yer almadığından uzaktan eğitim ve öğretime geçilmesi öğrencilere beklenen faydayı sağlamadı. Öğrenciler bu süreçte mağdur oldu. Bu uygulama yüz yüze eğitim ve öğretimde öngörülen sonuçları doğurmadığından veliler 16 Mart 2020 'den sonraki üç aylık ödemelerini yapmadılar, yapanlar ise ödediği ücreti geri isteseler de ücretlerin iadesi ile ilgili binlerce şikayet dosyası hakem heyetlerinde karar aşamasında kaldı.

Bursa Tüketici Dernekleri Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Pandemi süreci, yüz yüze yapılmasını öngören sözleşmeleri temelden sarsmıştır. Bu durumda öğrencilere uzaktan öğretim verilmesi sözleşme yer almayan farklı bir uygulama olduğundan yüz yüze eğitim/öğretimle aynı sonuçlara ulaşmak mümkün değildir. Öğrenciler, uzaktan öğretimle yüz yüze gördüğü eğitim/öğretimden beklediği faydaları alamaz. Bu nedenle 16 Marttan sonra alınan ücretlerin iadesi talep edilmektedir. Nitekim Borçlar Kanunu ve 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ve Yönetmeliği sözleşme kapsamında yüz yüze verilmeyen derslerin ücretinin iadesine cevaz vermektedir. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi söz konusu uyuşmazlıkla ilgili gerekçeli kararında, "Yapılan uzaktan eğitim işlemi, başka bir sözleşmenin konusu olup, şikayet konusu sözleşmedeki edim olarak kabul edilemez. Ayrıca sözleşmenin tarafı olan tüketiciye uzaktan eğitim için gerekli araç ve gereçler sağlanmamış olup, bu haliyle birebir eğitim ile uzaktan eğitimin aynı verimi ve karşılığı sağlayacağı konusunda netlik bulunmamaktadır. Taraflar arasındaki sözleşmede olağanüstü durumlarda sözleşmenin uyarlanması konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. COVID-19 hastalığı nedeniyle ülkemiz genelinde oluşan pandemi nedeniyle örgün eğitim 16.03.2020-19.06.2020 tarihleri arasında yapılamamıştır. Bu nedenle 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince tüketicinin örgün eğitim almadığı döneme ait ücretinin iadesi gerekmektedir" demektedir." Üç aylık süreçle ilgili yüz yüze eğitim/öğretim hizmeti alamayan öğrencilerin velileri hakem heyetlerine başvurarak ücret iadesi talebinde bulunabilirler. Derneğimize başvuran velilere her türlü hukuki destek verilmektedir. Aracılığınızla bu talebimizi kamuoyu ile de paylaşmak istiyoruz" dedi.

Özel okullara ödenen ücretler artık geri alınacak
Özel okullara ödenen ücretler artık geri alınacak
Özel okullara ödenen ücretler artık geri alınacak
Özel okullara ödenen ücretler artık geri alınacak

Özel Eğitim Kurumları, Sıtkı Yılmaz, Koronavirüs, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel okullara ödenen ücretler artık geri alınacak - Son Dakika


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