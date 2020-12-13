"Özel okullarda uzaktan eğitimin hukuki karşılığı ücret iadesidir" - Son Dakika

"Özel okullarda uzaktan eğitimin hukuki karşılığı ücret iadesidir"

13.12.2020 13:20

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, pandemi döneminde uzaktan öğretime geçen özel okullar ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Özel okullarda uzaktan eğitimin hukuki karşılığı ücret iadesidir" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, pandemi döneminde uzaktan öğretime geçen özel okullar ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Özel okullarda uzaktan eğitimin hukuki karşılığı ücret iadesidir" dedi.

Öğrencilerin özel okullara gönderilme sebebinin eğitimin daha iyi olduğunu ve okulların kapatılması ile de çocukların eğitim alamadığını söyleyen Mahmut Şahin, "Mart ve Haziran arasında pandemi sebebi ile okulların kapatılması, çocukların eğitim alamamasına sebep oldu. Özel okula velilerin çocuklarını yazdırmasının sebebi özel okullarda eğitimin daha iyi olması, ortamın daha iyi olması, dersliklerin daha iyi olması, yemek hanesinin daha iyi olması, korumasının, güvenliğinin olması, oyun alanlarının olmasıdır. Yani ödenen bedel okulun ortamınadır. Pandemi sebebi ile okullar kapatılınca çocuklar uzaktan eğitim geçtiler. Burada veli, yüz yüze eğitim için çocuğunun oraya fiziki olarak gitmesi için o bedeli verdi fakat çocuk gidemedi. Bunun hukuki karşılığı kesinlikle o bedellerin geri iadesidir. O üç aylık ücretin iadesidir. Hakem heyetlerinden bu iadeler başlayınca, özel okullar Milli Eğitime baskı yapmaya başladılar ve bir görüş yazısı istendi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan de bu özel eğitimle alakalı birimden bir yazı gitti. Yani dendi ki uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yerini tutar dendi" dedi.

Özeli okullara öğrencilerini yollayan velilerin hukuki süreci başlatması gerektiğini söyleyen Şahin, "Eğer uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yerini tutar ise lütfen 800 bin öğretmene ve binlerce okula masraf etmeyelim. Çocuklar internetten girsinler takip etsinler. Yapılan sözleşmeler yüz yüze eğitim sözleşmesi olduğu için yerine gelmediğinde tüketici kanununa göre ayıplı hizmet olur ve bedeli iade edilir. Ben kanuna uymayan, hukuka da uymayan bir konuda sadece ikilemde kalındığı için Milli Eğitim Bakanlığının bir görüş yazısına istinaden bu kararların verilmesini çok doğru bulmuyorum. Yasalar ve hukuka yarar vermez, zarar verir. Veliler kesinlikle bu noktada takiplerini yapsınlar hakem heyetleri aleyhlerine karar verir ise şayet tüketici mahkemelerine şikayette bulunsunlar. Burada bir sözleşme var ve bu sözleşmenin esas unsuru yüz yüze eğitimdir. Yüz yüze eğitim vermemişseniz eğer sözleşmenin şartları yerine gelmemiştir, ayıplı hizmet olmuştur ve bedelin geri iade edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Özel okullarda uzaktan eğitimin hukuki karşılığı ücret iadesidir

Mahmut Şahin, Haziran, Milli, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Özel okullarda uzaktan eğitimin hukuki karşılığı ücret iadesidir' - Son Dakika


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