Son Dakika Haberleri: Özel okulların kayıt sözleşmesinde "kitap-kırtasiye" güncellemesi
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Özel okulların kayıt sözleşmesinde "kitap-kırtasiye" güncellemesi

16 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel okulların öğrenci kayıt sözleşmesinde yapılan güncellemeyle, velilerden istenen "kırtasiye", "kitap", "kıyafet", "servis" gibi ücret kalemlerinin de sözleşmede yer alması sağlandı.

Özel okulların kayıt sözleşmesinde

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel okulların öğrenci kayıt sözleşmesinde yapılan güncellemeyle, velilerden istenen "kırtasiye", "kitap", "kıyafet", "servis" gibi ücret kalemlerinin de sözleşmede yer alması sağlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından özel okullara gönderilen yazıda, öğrenci kayıt sözleşmelerinin güncellendiği ve kayıt işlemlerinin 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren, güncellenen sözleşme doğrultusunda yapılacağı bildirildi.

Yeni uygulamayla, velilerin kayıt döneminde bilgi sahibi olabilmesi ve sonradan sürpriz ücret artışlarıyla karşı karşıya kalmaması amacıyla kitap, kırtasiye, kıyafet gibi ücret kalemlerine de özel okul öğrenci kayıt sözleşmesinde yer verildi.

Bu kapsamda yeni sözleşmede öğrenim ve yemek ücretinin yanında velinin isteğine bağlı olarak takviye kursu, yatakhane, kitap, kırtasiye, servis ve etüt ücretleri de açıkça belirtilecek.

Ayrıca okul aile birliklerinin aldığı karar doğrultusunda öğrenci kıyafeti ücretine de sözleşmede yer verilecek.

Kitap kırtasiye ücretleri de önceden ilan edilmek zorunda

Hem önceki hem de güncellenen öğrenci kayıt sözleşmesine göre, özel okulların tıpkı öğrenim ücretlerinde olduğu gibi takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane gibi ücretlerini de ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan etme zorunluluğu bulunuyor.

Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya taksitli ödemeler ve diğer indirimlerin de belirtilmesi gerekiyor.

Ayrıca öğrenci veya velilerinden "beceri eğitimi-staj çalışması" adı altında ayrı bir ücret talep edilemiyor.

Okulların ara sınıflarının eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücrete "Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)+Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)/2" oranına en fazla yüzde 5 artış; okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (Yİ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 artış yapılarak hesaplanıyor.

MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:04 Kaynak: AA
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