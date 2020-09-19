Özel okulun kapanacağını öğrenen veliler, isyan etti - Son Dakika

Özel okulun kapanacağını öğrenen veliler, isyan etti

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde sahibi bir süre önce uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklanan özel okulun 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren kapatılacağı haberi üzerine veliler, peşin yatırdıkları ücretleri geri alabilmek için okul önünde toplandı.

Özel okulun kapanacağını öğrenen veliler, isyan etti, System.String[]

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde sahibi bir süre önce uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklanan özel okulun 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren kapatılacağı haberi üzerine veliler, peşin yatırdıkları ücretleri geri alabilmek için okul önünde toplandı. Veliler, "Eşekten düşmüş gibi kalıyoruz. Peşin 20 bin lirayı bayıldık ve bize şu an diyorlar ki 'Ödemeniz yapılmayacak', pazartesi günü okul kapanıyor" diye isyan etti.

Muratpaşa ilçesi Termessos Bulvarı üzerinde sahibi bir süre önce uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen özel bir okulun kapatılacağı haberi üzerine öğrenci velileri okul önünde toplandı. Okulun 21 Eylül Pazartesi günü itibarıyla faaliyetine son vereceğini açıklaması üzerine okula gelen onlarca veli, okuldaki görevlilerden peşin ödedikleri ücretleri talep etti. Ancak paralarının da ödenemeyeceği belirtilen veliler, okula polis çağırdı. Polis ekipleri olası bir kavga olayına karşın okul önünde bir süre bekledi.

'ŞİRKET HESAPLARI BOŞ, SİZE PARAYI İADE EDEMEYECEĞİZ'Öğrenci velilerinden Burak Kayagil, "Burada bütün veliler olarak bütün çocukların paraları peşin alındı. Ocak ayında 17 bin, 18- 19 bin lira parasını peşin olarak yatıran insanlar var. Adam uyuşturucudan içeri girmiş. Daha sonra ticari işleri bozulunca dün ortaokul tarafını kapatmışlar, orada veliler mağdur. Biz burada kreş velileri olarak mağduruz. Şirketten bir tane avukat gönderdiler ve 'Okulu pazartesi gününden itibaren kapatıyoruz' dediler. Ellerinde ne Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir kapatma belgesi var ne başka bir şey var. 'Paralarımızı iade edin' diyoruz, 'Şu anda şirket hesapları boş, size parayı iade edemeyeceğiz' diyorlar. Şu anda bütün veliler tamamı mağdur durumda. Ben yetkililerden rica ediyorum artık veli mağduriyetine son verilsin. Bu okullar artık paraları peşin almasınlar. İşte peşin alınca insanlar böyle şey gibi kalıyor ortada, eşekten düşmüş gibi kalıyoruz" dedi.'DAVAYI KAZANSAK BİLE ALACAK KİMSE YOK'Okulun sadece kreş bölümünde 30'un üzerinde öğrenci olduğunu belirten öğrenci velisi Hüseyin Güntürk, "Bu kişi şu anda içeride, nasıl TMSF'ye devrediliyor, devlet buranın kontrolünü alabilir ve Milli Eğitim'e bağlanabilir. Daha sonra da ödemeler yapılabilir. Bununla alakalı da acil bir çözüm bulunmalı, çünkü pazartesiden itibaren çocukların nereye gideceği belli değil. Hepimiz kamu ya da özel sektör çalışanıyız ve bu çocuklarımız sokakta mı kalacak? Benim çocuğum 5,5 yaşında burada, ben de eşim de çalışıyoruz. Ne olacak? 18 bin 500 lira ödedik ve 'Bu parayı bundan sonra alma şansınız yok' diyorlar. Çünkü kimden alacağız. Davayı kazansak bile alacak kimse yok" diye konuştu.'BİRİ EL ATSIN BU MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN'Okula başlarken bir sürü vaatler verildiğini anlatan veli Arzu Kayagil da "Ondan sonra 'Çocuklarınıza hiçbir şekilde hiçbir şey olmayacak' dediler. 'Peşin para alıyoruz, taksitli almıyoruz kesinlikle' dediler. Peşin 20 bin lirayı bayıldık ve bize şu an diyorlar ki 'Ödemeniz yapılmayacak' ve pazartesi günü okul kapanıyor. Eşim de ben de çalışıyorum. Pazartesiden itibaren çocuğumu nereye koyacağımı gerçekten bilmiyorum. ya paramızı ödesinler ya da lütfen biri el atsın bu mağduriyetimiz giderilsin" dedi.SAHİBİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANMIŞTI

Bu ayın başında Antalya'nın Kepez ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, avukat M.Ş.'nin Hint keneviri ekip uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenlendi. Duacı Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda 122 kök skunk bitkisi, 50 gram plaka esrar, 15 sentetik hap, 80 gram toz esrar, 150 gram kenevir tohumu ve kavanoz içerisinde 1 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Avukatlık yapan M.Ş.'nin, aynı zamanda Antalya'da faaliyet gösteren özel bir okulun da sahibi olduğu öğrenilmişti.


Pazartesi, Antalya, İsyan, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özel okulun kapanacağını öğrenen veliler, isyan etti - Son Dakika

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