Özel okulun velilerinden 'öğretmen maaşları ödensin' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel okulun velilerinden 'öğretmen maaşları ödensin' çağrısı - Son Dakika

Özel okulun velilerinden 'öğretmen maaşları ödensin' çağrısı

6 saat önce

İZMİR'de, öğretmenlerin aylarca maaş alamayıp, iş bırakması nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'na devredilen özel okulun velileri, 1 hafta geçmesine rağmen öğretmenler ile diğer personelin hala maaşını alamadığını öne sürdü.

Özel okulun velilerinden 'öğretmen maaşları ödensin' çağrısı, System.String[]

İZMİR'de, öğretmenlerin aylarca maaş alamayıp, iş bırakması nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'na devredilen özel okulun velileri, 1 hafta geçmesine rağmen öğretmenler ile diğer personelin hala maaşını alamadığını öne sürdü. Okulun önünde toplanan veliler, duruma tepki göstererek, yetkililere personel maaşlarının bir an önce yatırılması için çağrı yaptı.

Türkiye genelinde yaklaşık 82 bin öğrencinin eğitim gördüğü özel okulun İTÜ Vakfı'na devredilmesinin ardından çalışanların maaşlarının ödenerek, eğitim hayatının normale döneceğini bekleyen veliler, henüz umduğunu bulamadı. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki okulun önünde toplanan veliler, duruma tepki göstererek, yetkilileri göreve çağırdı. Velilerden Gülcan Kaplan, 1 hafta önce okulun İTÜ Vakfı'na devredildiğini hatırlatarak, öğretmenlere ve çalışanlara maaş yatırılmadığını öne sürdü.

Çalışanların yaklaşık 5 aydır mağduriyet yaşadığını savunan Gülcan Kaplan, "Bu kış günü faturalarını ödeyemedikleri için evlerinde doğal gazı, elektriği kesik olanlar var. İnsanlar çok zor durumda. Herhangi bir açıklama yapılmıyor, tarih verilmiyor. Sadece okulun devrolduğunu biliyoruz. Kulaklarının üzerine yatmış gibi görünüyorlar. Bir an önce çalışanların ve öğretmenlerin maaşlarının yatırılmasını bekliyoruz" dedi.

Vakıf yönetiminin geçen hafta okul yöneticileri ile toplantı yaptığını belirten Gülcan Kaplan, erken kayıt konusunun gündeme geldiğini; ancak maaşların, ödeme takviminin görüşülmediğini ileri sürdü. Maaşlarının ödenmesini bekleyenlerin en azından açıklama yapılıp, rahatlatılması gerektiğini vurgulayan Kaplan, şunları söyledi:

"Biz sosyal medyada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama bizi dikkate alan yok. Bir an önce maaşlara dair velileri ve eğitimcileri rahatlatacak açıklama bekliyoruz. Erken kayıt dönemi geliyor. Eğer maaşlar yatırılmazsa hiçbir velinin erken kayıt yaptıracağını sanmıyorum. Üstelik çok sayıda öğretmen kaybına uğradık, maalesef bazı dersler boş geçiyor. Çocuklar diğer sınıflara dağıtılıyor. Aynı şekilde bazı veliler de öğrencileri başka okullara almaya başladı. Dolayısıyla çok kan kaybettik. Eğitimin artık normale dönmesi için bir an önce maaşların yatırılıp herkesin rahatlatılması gerekiyor. Maaş yoksa erken kayıt da yok."


İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:19 Kaynak: DHA
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