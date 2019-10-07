(Özel) Okuma-yazma bilmeden kendi işinin patronu oldu

Okuma-yazma bilmeyen Aslı Kahraman (50), tam 1 yıldır İzmir'deki Karabağlar Sanayi Sitesi'nde çaycılık yapıyor. Eski iş yeri toplu işten çıkarma yapınca çareyi kendi işinin patronu olmakta bulan Kahraman, sanayi ortamında yabancılık çekmediğini, hesap işleri konusunda da esnaf arkadaşlarının yardım ettiğini söyledi.



İzmir'de yaşayan evli ve üç çocuk annesi 50 yaşındaki Aslı Kahraman, Karabağlar Sanayi Sitesi'nde 1 yıldır çay ocağı işletiyor. Üstelik bunu okuma-yazma bilmeden yapıyor. Sabahın ilk ışıklarında yola düşen Kahraman, dükkanı açıp sanayi sitesindeki esnafa çay, poğaça ve çorba servis ediyor. Erkek egemen bir alanda kadın esnaf olmanın zorluğunu yaşamadığını belirten Kahraman, hesap kitap işlerinde esnaf arkadaşlarının yardım ettiğini ifade etti.



Sanayide esnaflık yapmaktan çok mutlu olduğunu belirten Kahraman, "Buradaki esnaf beni seviyor. Hepsi arkadaşım, Allah onlardan razı olsun. Okumam yazmam yok, bana yardımcı oluyorlar. Paraları hesaplamayı pek bilmiyorum. Hepsi de yardımcı oluyor. Ben onlardan çok memnunum, Allah da onlardan memnun olsun. Burada çok rahatım. Sabah 05.30'da kalkıyorum, namazımı kılıyorum, makyajımı yapıyorum. Allah'ın izniyle gelip burada çayımı satıyorum. Bana 'Aslı Abla' deyip çay istiyorlar" diye konuştu.



İşten çıkarıldı, kendi işinin patronu oldu



Konfeksiyon işinde çalışırken, toplu bir şekilde işten çıkarıldıklarını, okuma-yazma bilmediği için iş bulamayınca kendi işini kurduğunu ifade eden Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önceki iş yerimiz eşimle beni işten çıkarınca işsiz kaldık. Bu yaştan sonra bizi kimse iş almaz. Benim okumam yazmam yok. O iş yerinde arkadaşlarım beni idare ediyordu. Yeğenimin yönlendirmesiyle bu dükkanı açtık."



Hesaplamayı esnaf arkadaşları yapıyor



Kahraman, işini sevip sanayi esnafıyla iyi geçinse de en büyük sorununun okuma-yazma bilmemek olduğunu söyledi. Müşteriler hesap isteyince esnaf arkadaşlarının yardıma koştuğunu dile getiren Kahraman, şöyle devam etti:



"Müşterilerin eline kalemi veriyorum, tek tek aldıkları ürünü söylüyorum, onlar yazıyor. Arkadaşlarım da hesaplayıp ne kadar para üstü vereceğimi söylüyor. Çünkü ben hesap yapmayı bilmiyorum."



"Kadınlar güçlü olsun"



Kadınlara "güçlü olun" tavsiyesinde bulunan Aslı Kahraman, "Kadınlara bu işi tavsiye ederim. Kadınlar sanayide çalışabilir. Ben burada stres atıyorum. Kadınlar güçlü olsun. 'Erkek işi' deyip geçmesinler. Her zaman söylüyorum; kadınlar erkek işlerini yapabilir. Ben bu işi severek yapıyorum. Çok da memnunum" dedi.



Aslı Kahraman'ın esnaf arkadaşı Erdal Demirli, "Aslı Hanım bizim mahallemizin çaycısı. Yemeği güzel yapar. Çayını her zaman içeriz. Ondan çok memnununuz. Onu bizden biri gibi görüyoruz. Kardeşimiz gibi. Çayını, kahvesini içiyoruz; yemeğini, boyozunu yiyoruz. O da ekmek parası için işini gayet güzel yapıyor" derken, Kahraman'a hesap işlerinde yardımcı olan esnaf arkadaşı Mehmet Yazıcı ise "Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sonuçta ablamız, komşumuz. Eşi burada değilse hesap konusunda biz yardımcı oluyoruz" dedi. - İZMİR