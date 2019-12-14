(Özel) Ölüm yürürken yakaladı, o anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Ölüm yürürken yakaladı, o anlar kamerada - Son Dakika

(Özel) Ölüm yürürken yakaladı, o anlar kamerada

6 saat önce

Fatih'te Vatan Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada fenalaşarak bir noktada uzun süre bekleyen bir kişi, aniden yere yığılarak hayatını kaybetti.

(Özel) Ölüm yürürken yakaladı, o anlar kamerada, System.String[]

Fatih'te Vatan Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada fenalaşarak bir noktada uzun süre bekleyen bir kişi, aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. Şahsın hayatını kaybettiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, saat 16: 00 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan Muratpaşa Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken, yapılan incelemede şahsın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek yolu kapattı. Ölen şahıstan ise geriye sadece ayakkabılarının kaldığı görüldü.


Şahsın, sokak ortasında hayatını kaybettiği anlar kamerada


Yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığılan şahsın, hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yürüdüğü sırada bir ağacın kenarında durarak bir süre beklediği, daha sonra ise bir anda yere düşerek hayatını kaybettiği görülüyor.


Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Vatan Caddesi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
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