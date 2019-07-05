(ÖZEL) Önder Bülbüloğlu: Avrupa kupalarına katılacağız
18 dakika önce
yaptığı açıklamada herhangi bir yaptırımın olmadığını belirterek, "Açıklanan kararda sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) uygulayacağı mali disiplin kurallarına uyma şartı koyulmuş. Bunun dışında bir yaptırım görünmüyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:13 Kaynak: DHA
yaptığı açıklamada herhangi bir yaptırımın olmadığını belirterek, "Açıklanan kararda sadece Türkiye Futbol Federasyonu
'nun (TFF) uygulayacağı mali disiplin kurallarına uyma şartı koyulmuş. Bunun dışında bir yaptırım görünmüyor. Avrupa
kupalarına katılacağız. Bizim için çok iyi bir haber oldu" dedi.
KULÜPTEN 'AVRUPA' MESAJI
Bu arada Trabzonspor
Kulübü'ne ait sosyal medya hesaplarından da 'Yeniden Avrupadayız' yazılarının yer aldığı bir video paylaşıldı.
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