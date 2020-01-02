(Özel) Organize Sanayi Bölgesi'nde cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Organize Sanayi Bölgesi'nde cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika

(Özel) Organize Sanayi Bölgesi'nde cep telefonu hırsızlığı kamerada

6 saat önce

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir şahıs, reklam malzemeleri yapan iş yerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı.

(Özel) Organize Sanayi Bölgesi'nde cep telefonu hırsızlığı kamerada, System.String[]

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir şahıs, reklam malzemeleri yapan iş yerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.


Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bir şahıs reklam malzemeleri yapan iş yerine geldi. Bir süre içeride dolanan şahıs etrafı kolaçan etti. Çalışanların öğle arasında olduğunu fark eden şahıs, kamyonetin yanındaki tezgahın üstünde duran cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Telefonu cebine koyan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi kaçarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Organize Sanayi Bölgesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:39 Kaynak: İHA
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