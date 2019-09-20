Son Dakika Haberleri: (Özel) Ortaokulda dehşet anları kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Özel) Ortaokulda dehşet anları kamerada

36 dakika önce

Esenyurt'ta bulunan bir ortaokulda 5'inci sınıf öğrencisi, 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağıya düştü.

(Özel) Ortaokulda dehşet anları kamerada, System.String[]

Esenyurt'ta bulunan bir ortaokulda 5'inci sınıf öğrencisi, 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağıya düştü. Öğrencinin ağır yaralandığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kıraç Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 5'inci sınıf öğrencisi teneffüs sırasında 3'üncü katta bulunan sınıfının penceresine çıkarak aşağıya düştü. Öğrencinin çığlıklarını duyan okul yönetimi ve veliler olay yerine doğru koştu. Okula gelen sağlık ekipleri öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öğrencinin okuldan kaçmak için camdan atlamaya çalıştığı iddia edildi.


Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarında da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sınıfın penceresine çıkan öğrenci, bir süre aşağıya bakıyor ve ardından düşüyor. Olayın ardından veliler panik içerisinde okulun bahçesine koşuyor. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Babasından para istedi, vermeyince babasının otomobilini kundakladı
Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 16:44:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Ortaokulda dehşet anları kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]