Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Osman Gazi'nin en sevdiği tatlı Osmanlı helvasının üretimine başlandı
Son Dakika Güncel (ÖZEL) Osman Gazi'nin en sevdiği tatlı Osmanlı helvasının üretimine başlandı - Son Dakika

(ÖZEL) Osman Gazi'nin en sevdiği tatlı Osmanlı helvasının üretimine başlandı

6 saat önce

Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin en çok sevdiği tatlı olarak bilinen Osmanlı helvası Bursalı kadınlar tarafından üretilmeye başlandı.

(ÖZEL) Osman Gazi'nin en sevdiği tatlı Osmanlı helvasının üretimine başlandı, System.String[]

Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin en çok sevdiği tatlı olarak bilinen Osmanlı helvası Bursalı kadınlar tarafından üretilmeye başlandı.


Bursa Yenişehir Hatun İşi Kalkınma Kooperatifi tarafından üretimine başlanan Osmanlı helvası her kesim tarafından beğeniyle tüketilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde kooperatif yöneticileri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir araya gelerek projeyi anlattı. Bakan Pakdemirli de destek olacaklarını söyledi.


Yaptıkları Osmanlı tatlısı ile her kesimden olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Yenişehir Hatun İşi Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tuğba Tarım, "Osman Gazi'nin en sevdiği tatlı olan Osmanlı helvası çok az malzemeyle ve tadında vegan kavramıyla yapılan içinde hiçbir hayvansal ürün olmadığı gibi yapımı çok meşakkatli, hazırlanması üç saat süren bir tatlıdır. Yapımı zor olduğu için günümüzde de yapımı unutulmaya yüz tutmuş bir tatlıydı. Onu tekrar kendi kültürümüzün tatlısı olduğu için canlandırmaya karar verdik" diye konuştu.


Başkan Tarım, "Osmanlı helvasını seri üretim yapmak istiyoruz. Osmanlı'nın ilk başşehri olan Yenişehir'in bu güzel tatlısını tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi. - BURSA

Osman Gazi, Yenişehir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aracının altında metrelerce sürükledi! Suriyeli sürücü can aldı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu 5. kattan atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:53:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Osman Gazi'nin en sevdiği tatlı Osmanlı helvasının üretimine başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]